Вероятному организатору убийства "Сармата" продлили арест
Арест продлен на два месяца - до 17 марта
Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей предполагаемому организатору убийства активиста Виталия "Сармата" Олешко Михаилу Сигиде на два месяца – до 17 марта.
Об этом сообщает "Громадське".
Прокуроры ходатайствовали о продлении ареста из-за рисков побега подозреваемого, уничтожения определенных вещественных доказательств, давления на свидетелей, в частности Антона Крота и Виталия Лисняка. По данным следствия, они передавали красную "Таврию" вероятным исполнителям преступления.
Во время заседания прокурор Юрий Грицай приобщил к материалам дела протокол допроса Михаила Сигиды от 11 октября 2018 года. Грицай отметил, что Сигида организовывал деятельность предполагаемых исполнителей убийства и предоставлял им оружие и ключи от "Таврии".
По данным следствия, Сигида был знаком с предполагаемым заказчиком убийства Олешко – Евгением Бродским, общался с ним до убийства и после.
Адвокаты Сигиды просили отпустить своего подзащитного. Они отмечали, что он имеет прочные социальные связи и работу. Защитники приобщили к материалам дела копии свидетельств о рождении детей Сигиды, характеристику с места работы ООО "Чрезвычайно хорошие люди", где он занимает должность директора. Также защитники приобщили договор аренды помещения жены подозреваемого.
Ранее был задержан один из подозреваемых в убийстве Олешко. Он сделал признание и назвал заказчика преступления. Мужчина заявил, что ликвидацию заказал предприниматель, владелец бердянского ресторана "Мохито". По словам участника преступления, в мае-июне 2018 года он вместе с женой отдыхал в Бердянске и снимал жилье в гостинице "Евро", где и познакомился с заказчиком.
Также Аброськин озвучивал основные версии убийства "Сармата". По его словам, у следствия есть все основания считать, что убийство ветерана АТО является заказным, однако правоохранители рассматривают три основных версии совершения этого преступления.
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