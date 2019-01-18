Вероятному организатору убийства "Сармата" продлили арест

Арест продлен на два месяца - до 17 марта

Фото: А.Добрев, "Сегодня".

Вероятному организатору убийства "Сармата" продлили арест https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0fc/950/5c40fc9509c67.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0fc/950/5c40fc9509c67.jpg 2019-01-18T00:10:21+02:00 Украина Арест продлен на два месяца - до 17 марта

Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей предполагаемому организатору убийства активиста Виталия "Сармата" Олешко Михаилу Сигиде на два месяца – до 17 марта.

Об этом сообщает "Громадське".

Прокуроры ходатайствовали о продлении ареста из-за рисков побега подозреваемого, уничтожения определенных вещественных доказательств, давления на свидетелей, в частности Антона Крота и Виталия Лисняка. По данным следствия, они передавали красную "Таврию" вероятным исполнителям преступления.

Во время заседания прокурор Юрий Грицай приобщил к материалам дела протокол допроса Михаила Сигиды от 11 октября 2018 года. Грицай отметил, что Сигида организовывал деятельность предполагаемых исполнителей убийства и предоставлял им оружие и ключи от "Таврии".

По данным следствия, Сигида был знаком с предполагаемым заказчиком убийства Олешко – Евгением Бродским, общался с ним до убийства и после.

Адвокаты Сигиды просили отпустить своего подзащитного. Они отмечали, что он имеет прочные социальные связи и работу. Защитники приобщили к материалам дела копии свидетельств о рождении детей Сигиды, характеристику с места работы ООО "Чрезвычайно хорошие люди", где он занимает должность директора. Также защитники приобщили договор аренды помещения жены подозреваемого.

Ранее был задержан один из подозреваемых в убийстве Олешко. Он сделал признание и назвал заказчика преступления. Мужчина заявил, что ликвидацию заказал предприниматель, владелец бердянского ресторана "Мохито". По словам участника преступления, в мае-июне 2018 года он вместе с женой отдыхал в Бердянске и снимал жилье в гостинице "Евро", где и познакомился с заказчиком.

Также Аброськин озвучивал основные версии убийства "Сармата". По его словам, у следствия есть все основания считать, что убийство ветерана АТО является заказным, однако правоохранители рассматривают три основных версии совершения этого преступления.

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