Вертинский навсегда: воспоминания киевской семьи о великом артисте

Семья киевлян — о дружбе с великим Пьеро в период его восьмилетней эмиграции в Шанхае

Александр Николаевич Вертинский: "Я усталый старый клоун, я машу мечом картонным. И в лучах моей короны умирает светоч дня".

Антонина Куклина признается, что родилась под счастливой звездой. Ее детство прошло в Шанхае (Китай) в то время, когда там жил эмигрировавший кумир эстрады начала ХХ века Александр Вертинский. В те восемь лет, которые Вертинский провел в Шанхае, ее родители часто общались и были добрыми друзьями певца. Накануне Дня Киева Антонина Александровна поделилась с нами семейными воспоминаниями о встречах с великим Пьеро.

"Наш кумир"

"Неимоверно благодарна киевлянам за открытие памятника Вертинскому, который родился в Киеве и был нашим кумиром! — Говорит Антонина Куклина. — Я родилась в 1937 году. В раннем детстве, гуляя с отцом по авеню Жоффр, главной улице Шанхая, видела афиши его концертов. В нашем доме всегда были его пластинки, часто звучали его песни. Мне, ребенку, нравилась песенка о собаке. Часто мои родители ездили специально "на Вертинского" в ресторан "Ренессанс". И всегда с восхищением вспоминали его высокую, стройную, элегантную фигуру во фраке и его изумительные песни. Бывало, в перерывах между выступлениями Александр Николаевич присоединялся к нашему столику. Он всегда был обаятельным, делился своими воспоминаниями о жизни в других странах. Мама любила вспоминать, как однажды Вертинский, знаток и ценитель женской красоты, сказал ей: "Мадам, вы как будто сошли с картины Ватто!".

Время тогда было очень непростое. Начало японско-китайской войны, Второй мировой войны, инфляция, кризис…

"Деньги Александру Николаевичу доставались совсем нелегко, — продолжает Антонина Куклина. — Ежевечерние выступления, которые затягивались далеко за полночь. Отсутствие семейного тепла. А кроме того — постоянная готовность поделиться с теми, кто, с его точки зрения, был беднее его. Он не имел своего дома, снимал комнаты в частных квартирах или дешевых гостиницах. Ему часто приходилось переезжать с места на место на "педикабе" (рикша на велосипеде) за неимением своего авто. Но на публике он всегда был бодрым и неунывающим".

Наша героиня Антонина Куклина с мужем — возле памятника любимому кумиру в Киеве

Ночной клуб

Отец Антонины Александровны вспоминал, что у Вертинского была попытка с партнером открыть ночной клуб "Гардения". Там певец принимал посетителей как дорогих гостей, бесплатно угощал шампанским и пр.

"Через месяц этот клуб прогорел, — продолжает Антонина Александровна. — Будучи совладельцем строительной фирмы, мой отец предупреждал его: такое предприятие посильно для людей с коммерческой жилкой, но не богеме. В то время среди шанхайской интеллигенции был популярен русский еженедельник "Шанхайский базар", в котором Александр Вертинский вел отдел "Почтовый ящик". Там он с юмором отвечал на им же самим придуманные письма. Там же были напечатаны начальные главы его мемуаров. Мои родители покупали каждый свежий номер и с интересом читали. Жаль, Вертинский не успел написать мемуары о своей эмиграции в Китае".

Дважды поэт получил отказ на просьбу о въезде в СССР. Свою тоску по Родине, по Киеву он отражал в своих песнях —

"Прощальный ужин", "О нас и о Родине".

Любовь Пьеро

Судьба смилостивилась над Вертинским во второй половине его жизни: подарила любовь и семью. В начале 40-х поклонники певца узнали, что он влюблен в обаятельную грузинку Лидию Циргаву, которая была на 34 года моложе его. Именно ей посвящено стихотворение "Спасение": "Я понят, за все мучения, за все, что искал и ждал, как белую птицу спасения, Господь мне ее послал".

"Весной 1942 года их венчание состоялось в кафедральном православном соборе, в строительстве которого участвовал мой отец, — вспоминает Антонина Александровна. — Собор едва вместил всех гостей! Летом 1943 года моя бабушка, старшая сестра в больнице Country Hospital, первой сообщила нам, что у Вертинских родилась прелестная девочка. Ее назвали Марианной".

Возвращение на родину

В том же году певцу разрешили въезд в СССР.

"Пасмурным осенним утром поклонники пришли на причал провожать его с молодой женой, трехмесячной Марианной и тещей на японский пароход, — говорит Антонина Куклина. — Мама вспоминала, как многие плакали и молились, чтобы семья Вертинского благополучно добралась на родину. Мы радовались, что Вертинский живет в Москве, ездит с концертами и снимается в кино. Но наши пути разошлись. Через 11 лет наша семья тоже смогла вернуться домой, со временем обосновалась в Одессе. Только на родине, к большому сожалению, родители не смогли попасть на концерты Вертинского: в Украине они почти не рекламировались. Его песни не звучали по радио, а пластинки с песнями не выпускались".

Читайте также Прогулка по Киеву Вертинского: ищем новый памятник и места его детства

Последняя встреча

"Весной 1957 года мой отец приехал в Москву в командировку. И на улице Горького его вдруг остановил статный немолодой мужчина, — говорит Антонина Куклина. — Это был Вертинский! Он рассказал отцу, что у него все замечательно, есть квартира, растут две доченьки. Приглашал к себе в гости после ленинградских гастролей. Но встретиться так и не удалось: в Ленинграде, в гостинице "Астория", Вертинский скоропостижно скончался".

"Мой отец строил первую высотку в Шанхае"

Семья Куклиных оказалась аж в Шанхае не от хорошей жизни.

"Мои дедушки и по папиной, и по маминой линии были священниками, — рассказывает Антонина Александровна. — Одного из них сослали в ГУЛАГ, а потом расстреляли. Второму дедушке с тремя маленькими детьми удалось эмигрировать в Китай. Мой отец младше Вертинского на 13 лет. Был прекрасным градостроителем, совладельцем фирмы. Кстати, первую высотку в Шанхае строил именно мой отец, Александр Куклин. В 1942-м я пошла в детский сад, изучала французский. Нашей семье позволили вернуться на родину в 1953 году: сначала сослали в Казахстан, а потом мы перебрались в Одессу, где я продолжила изучать языки. В Киеве оказалась благодаря мужу. Девять лет назад я снова посетила КНР и огорчилась: как же мало он похож на Шанхай времен Вертинского! Теперь это уже история — оставшаяся лишь в книгах, фото и наших воспоминаниях".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Вертинский навсегда: воспоминания киевской семьи о великом артисте". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"