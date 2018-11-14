Вертолеты и самолеты ВСУ уничтожили все цели: появилось видео учений

Сегодня, 10:29

Армейская авиация тренировалась прикрывать наземные силы с воздуха, и получилось на "отлично"

Скриншот
Скриншот

Воздушные силы ВСУ на учениях проверили готовность штурмовой и армейской авиации. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Учения провели по приказу командующего объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева. Военные проверили готовность дежурных сил и средств авиации Воздушных сил и армейской авиации ОС к выполнению задач по авиаподдержке наземных сил. В учениях были задействованы самолеты и вертолеты.

"Отработаны удары по движущимся и неподвижным наземным объектам по целеуказанию передовых авианаводчиков. Все указанные цели были условно уничтожены – результаты проверки оценены на "отлично", – говорится в сообщении ООС.

Напомним, в начале ноября также проходили учения ПВО и ударной авиации. В учениях были задействованы дежурные силы авиации и противовоздушной обороны: Ракетчики тренировались сбивать самолеты, а авиация уничтожала наземные цели.

Недавно в Украине отработали систему многоэшелонной ПВО. Вооруженные силы провели ракетные боевые стрельбы в Херсонской области на полигоне "Ягорлык". Украинские военные во время проведения боевых стрельб продемонстрировали высокое мастерство и профессионализм, эффективно уничтожая воздушные цели на разной дальности, а модернизированные зенитно-ракетные комплексы подтвердили заявленные тактико-технические характеристики.
авиация, самолеты, ВСУ, учения, вертолеты

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"Сегодня"

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