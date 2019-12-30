"Весь день плачу": освобожденная Елена Сорокина не сдерживала эмоций

/ Фото: president.gov.ua

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29 декабря состоялся обмен пленных между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР". Его провели на пунктах пропуска "Горловка-Майорское".

Самолет с освобожденными приземлился в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) около 21.25 воскресенья, 29 декабря.

Возле взлетной полосы освобожденных ожидали родственники и близкие, а также большое количество журналистов и официальные лица во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе состоявшегося в воскресенье на Донбассе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР" получил свободу 81 украинец. 76 сейчас на контролируемой части Украины, 6 остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи.

Среди освобожденных из плена — жительница оккупированного Первомайска Елена Сорокина, из-за проукраинской позиции ее осудили за якобы шпионаж.

Как узнал сайт "Сегодня", по данным друзей, она была задержана так называемым "МГБ ЛНР" больше года назад. Елена – предприниматель из Первомайска, у нее был свой зоомагазин.

"Я там держалась, а тут все время плачу" - призналась женщина.

О том, как встречали пленных украинцев в аэропорту "Борисполь" в эмоциональной фотогалерее:Слезы, цветы и объятия: как встречали пленных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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