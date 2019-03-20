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Весеннее обострение болезней – эксперты предупредили об опасности

Сегодня, 08:21

Очень часто люди выходят из баланса как раз в межсезонье, поэтому надо беречь свой организм

Весеннее обострение болезней – эксперты предупредили об опасности Украина Очень часто люди выходят из баланса как раз в межсезонье, поэтому надо беречь свой организм

Пробуждение природы не только создает романтическое настроение, но и добавляет хлопот. Заболевания весной – не редкость. Очень часто люди выходят из баланса как раз в межсезонье, поэтому надо беречь свой организм, беречь свою психику, советуют эксперты.

Поэтому рекомендует читать несколько страниц в день интересной книги, медитировать, заниматься любимым хобби и не "приносить" работу на дом.

Весной, советуют эксперты, следует уделять особое внимание себе и своему телу, чтобы стрессы и обострение болезней не догнали вас.

Правильная и яркая еда, спорт, хорошее настроение и обязательно уделять хотя бы час в день для саморазвития, тогда никакие весенние обострения вам не страшны.

Ранее мы писали, что по-настоящему массовой и опасной болезнью медики считают феномен весенней хандры. По их словам, для него характерны не просто упадок сил и плохое настроение – в результате этого сезонного расстройства вполне реально утратить трудоспособность.

Весенняя хандра – это очень серьезно, отмечают психиатры. На ее фоне возможны душевное угнетение и депрессия, из-за которых человек перестает справляться с привычными обязанностями.

Также мы писали, как избежать обострения недугов мочеполовой системы весной.

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Тег врачи, простуда, заболевание, болезни, хандра

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