Весеннее обострение: как выжить аллергикам

Аллергологи объяснили, опасен ли тополиный пух сам по себе и с чем часто путают аллергию

Аллергия "косит" человечество – по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году ей будет подвержен каждый житель планеты. Уже сегодня с аллергией живут 18 миллионов украинцев. Можно ли защититься от аллергии, и к чему приводит самолечение – разбирались журналисты "Сегодня" в сюжете рубрики "Жить здорово".

Прогулки по цветущему саду или весеннему парку для Яны Лукьянец – табу. Она уже более десяти лет страдает аллергией. В ее дамской сумочке – лекарства вместо косметики, от которой в период обострения аллергии приходится отказываться, как и от многих продуктов питания.

"Слезятся глаза. Постоянно чихаешь, это очень мешает, потому что успокоить это практически не реально – только при помощи таблеток. И то, нужно минут 15 или 20. Это мешает коллегам, потому что ты чихаешь 30-40 минут, иногда даже час – в зависимости от того, какова степень обострения", – рассказала Яна Лукьянец.

В борьбе с аллергией эффективна вакцинация. Украинский препарат стоит тысячу гривен, а за испанскую вакцину просят 12 тысяч грн. При этом самолечением можно лишь усугубить проблему, убеждает руководитель Киевского городского аллергоцентра Лилия Романюк – по ее словам, можно "долечиться" до астмы.

"Иногда пыльцевую аллергию лечат настоями и отварами. Те люди, которые страдают инсектной аллергией, и им продукты пчеловодства по понятным причинам не рекомендованы, они усиленно пытаются себя вылечить продуктами пчеловодства", – рассказала Лилия Романюк.

Препарат из рекламы, который быстро избавит от аллергии – это миф, акцентируют врачи. Многие "чудо-таблетки" влияют на психику и затормаживают реакцию. В результате водители попадают в ДТП, а школьники и студенты проваливают экзамены. Среди популярных мифов еще один – о тополином пухе, который, вопреки расхожему мнению, не может вызвать аллергию.

"Тополиный пух – это не пыльца. Это уже семена. Тополиный пух выступает как мочалка, как сорбент, который втягивает в себя ту пыльцу растений, которые цветут одновременно с тополиным пухом. И так как пыльцу мы не видим, а видим только тополиный пух, – пациенты думают, что аллергия на него. Он раздражает, он щекочет в носу и все думают, что это аллергия на тополь", – объяснила врач-аллерголог Киевской областной клинической больницы Виктория Трофанчук.

Выделяют три волны сезонной аллергии. С конца февраля и до начала апреля цветут деревья: береза, дуб, граб и ольха. С мая и до августа – сорные травы: овсяница, райграс, ежа и мятлик луговой. С августа и до октября – другие злаковые, амброзия и полынь.

"В городе больше вероятность развития аллергии. И связано это с тем, что в городе в воздухе большое содержание диоксида углерода. Это выхлопные газы автомомбилей, предприятий, асфальт летом испаряет. А диосид углерода делает аллергены более агрессивными", – рассказала врач иммунолог-аллерголог Киевского городского аллергоцентра Елена Бачинская.

От агрессивных аллергенов лучше прятаться за закрытыми окнами – особенно с 6 до 11 утра, когда в воздухе больше всего пыльцы. Аллергикам также следует забыть о кондиционерах, а вот делать влажную уборку и стирать одежду нужно как можно чаще.

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Нередко аллергию путают с простудой, ведь первые симптомы очень похожи, признают аллергологи.

"Мы начинаем разговаривать с пациентом и спрашиваем, бывает ли похожие проявления в одно и то же время года. И если пациент начинает анализировать все прошлые простуды и мы начинаем замечать сезонность процесса, то скорее всего, речь идет об аллергии, а никак не о сезонной простуде", – отметила врач-аллерголог Киевского городского аллергоцентра Ольга Ярмолинская.

Врачи советуют следить за продолжительностью болезни: если симптомы простуды держатся дольше месяца, рекомендуется задуматься о визите к аллергологу.

Напомним, в Одессе в этом году борьба с растением, которое вызывает аллергию – амброзией, выйдет на новый уровень: чиновники и общественники создали карту ее распространения.