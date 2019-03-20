Весеннее тепло до +14 и местами дожди: синоптики уточнили прогноз погоды

В Украине продолжает удерживаться довольно теплая как для марта температура, но в некоторых областях будет мокро

Фото: Сегодня

Весеннее тепло до +14 и местами дожди: синоптики уточнили прогноз погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/1e9/918/5c91e9918da2f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/1e9/918/5c91e9918da2f.jpg 2019-03-20T09:21:00+02:00 Украина В Украине продолжает удерживаться довольно теплая как для марта температура, но в некоторых областях будет мокро

Сегодня Украину зацепит циклон Igor, который принесет небольшие дожди в некоторых областях, но на большей части территории страны будет сухо и солнечно, а температура местами поднимется до +14. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе дождь ожидается только в Тернопольской области, в остальных областях будет сухо. Температура воздуха 7-10 тепла, на Закарпатье до +12.

В центре и на севере дожди будут только в Черкасской и Полтавской областях. В Киеве рано утром небольшой дождик покапал и днем уже его не должно быть. Температура воздуха – 8-10 градусов.

На востоке дождь пройдет только в Харьковской области, но будет довольно тепло – 11-14 градусов.

На юге без осадков и мартовское тепло 12-14 градусов.

А тем временем заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начало апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

Напомним, несмотря на довольно теплую погоду с первых дней марта, в начале месяца в Украине разгулялся ураганный ветер, местами его скорость переваливала за 30 м/с. Во многих областях фиксировались страшные разрушения, была даже жертвы.

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