Весенний призыв: ВСУ снова нужно на 3 тыс. солдат больше

Почему в стране второй раз подряд объявлен "усиленный" призыв и кому не грозит служба в армии

Фото: пресс-служба Запорожской ОГА.

Весенний призыв: ВСУ снова нужно на 3 тыс. солдат больше //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/225/13c/5ca22513c64d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/225/13c/5ca22513c64d6.jpg 2019-04-01T18:34:00+03:00 Украина Почему в стране второй раз подряд объявлен "усиленный" призыв и кому не грозит служба в армии

В Украине стартует весенний призыв граждан на срочную военную службу. Согласно указу президента Украины №22/2019 от 30 января 2019 года, призыв продлится до июня включительно.

На срочную военную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья к военной службе мужчин, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и не достигших 27-летнего возраста.

В апреле-июне в Вооруженные силы и другие воинские формирования будут отправлены 18 тыс. 752 человека. Из них в Вооруженные силы пойдут 9 тыс. человек, Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, Государственную пограничную службу – 4 тыс. человек, Национальную гвардию Украины – 5 тыс. 152 человека.

Кадровый голод лечат усиленным призывом

Это почти на 3 тыс больше призывников, чем во время весеннего призыва-2018. Так, согласно распоряжению правительства от 21 марта 2018 года, общая численность призывников весны 2018-го составляла 15 190 человек – то есть примерно столько же, сколько и во время весеннего призыва-2017.

Это не первый "усиленный" призыв: вот уже второй раз подряд, после осеннего призыва 2018 года, украинской армии требует больше новобранцев. Так, осенью прошлого года под украинские знамена призывалось 17 960 мужчин призывного возраста.

При этом дело не ограничилось одними только новобранцами: в октябре 2018 года стало известно, что в армию призывают тысячу офицеров запаса. В юридической службе Вооруженных сил Украины такое решение объяснили тем, что офицеров не хватало на арсеналах, базах, складах, в учебных центрах и на полигонах. В ВСУ нуждались также и в специалистах дефицитных специальностей в механизированных и инженерных подразделениях, не хватало связистов и медиков.

При этом в Киеве наблюдались серьезные проблемы с набором призывников. По словам военного комиссара Киевского гарнизона Сергея Клявлина, который рассказывал о трудностях осеннего призыва, по состоянию на 5 ноября 2018 года 23 424 человека не явились на призывные участки в Киеве. Таким образом, явка составляла всего 8%.

"По состоянию на 5 ноября 2018 года, в соответствие с планом, мы призвали в ряды Вооруженных сил Украины 39,5%. Хотел бы обратить внимание, что явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки районных призывных комиссий, крайне низкая. Эта цифра составляет 8%. То есть жители города Киева в призывные участки как не обращались, так и не обращаются. Мы их разыскиваем с помощью органов Национальной полиции и уже потом доставляем в призывные участки, где определяется их пригодность к срочной военной службе", – сказал Клявлин.

В Харькове ситуация также оставляла желать лучшего: горожане заявляли об "облавах". Так, харьковские призывники писали в сети об "отлове" у станций метро, а военкомы говорили о неявке 3500 парней в военкоматы.

Между тем, кадровый голод, который наблюдался осенью-2018 в Вооруженных силах Украины, действительно был связан с комплектацией кадров, писал сайт "Сегодня" в специальном материале "Осенний призыв: какую проблему на фронте хотят решить за счет "срочников".

"Кадровый голод сегодня наблюдается именно на передовых позициях, где только до 40-50% существует комплектация кадрами. "Срочники" – это один из механизмов, который необходим. За счет комплектации тыловых частей высвобождается какая-то часть людей, которых можно отправить именно на передовые позиции", – рассказал военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня".

По словам Жирохова, на самом деле кадровый голод в ВСУ заменить "срочниками" вряд ли возможно в принципе.

"Это – очень плохо, но кардинально изменить ситуацию, во-первых, например, без повышения денежного довольствия, практически нереально. А во-вторых, денежное довольствие, особенно для контрактников, на данный момент не выходит на первую роль. Сейчас начинает играть тот фактор, что армия по-прежнему осталась не до конца реформированной, в определенном смысле еще "совковой". То есть контрактники, которые приходят на службу, хотят заниматься боевой подготовкой, а не красить заборы, стричь траву и делать те вещи, которыми привыкли заниматься солдаты и офицеры среднего звена и выше. Момент недореформированности армии очень важен для набора и контрактников, и боевой ценности армии как таковой", – сказал он.

Но, несмотря на это, осенний призыв-2018 был выполнен на 98% от плана – всего в ВСУ призвали свыше 17 тысяч срочников. Об этом заявлял в декабре 2018 года заместитель начальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко.

Забирают ли "срочников" на Донбасс?

Один из самых животрепещущих вопросов для мужчин призывного возраста: попадут ли "срочники" на Донбасс? Во время осеннего призыва-2018 на срочную воинскую службу в Вооруженные силы призывников не отправляли в зону боевых действий. Об этом рассказал начальник отдела комплектования и призыва – заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Валерий Дендебера.

"Военнослужащих срочной военной службы ВСУ не привлекают для проведения Операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях", – сказал он.

Но в то же время Дендебера заявил, что много "срочников" еще во время прохождения службы изъявляют желание заключить контракт с Министерством обороны. В частности, с осеннего призыва 2017 года более 2600 "срочников" стали контрактниками, что составляет более 35% призывников, которые сознательно выбирают профессию защитника отечества.

Кому не грозит призыв и что бывает за уклонение

За уклонение от призыва на срочную службу (ст. 335 УКУ) грозит ограничение свободы сроком до трех лет. Как отмечает юрист Юрий Зюгманд, на деле уклонистам "светит" условный срок. При этом адвокат напоминает, что по истечению условного срока судимость снимается.

Те, проигнорировал повестку в военкомат, не сообщил в комиссариат о смене места жительства, может заплатить штраф в размере 85-119 гривен. За повторное нарушение – от 170 до 255 гривен.

Согласно закону, работодатели обязаны извещать военкоматы о своих сотрудниках призывного возраста (ч. 4 ст. 34 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" от 25.03. 1992 № 2232-XII).

Кому положена отсрочка от службы:

Тем, кто содержит нетрудоспособную мать или отца или другого родственника.

Тем, кто имеет ребенка возрастом до трех лет

Тем, кто самостоятельно воспитывает ребенка (без матери)

Тем, кто имеет двух и более детей

Имеет беременную жену или жену-инвалида

Сиротам

Людям с временными проблемами со здоровьем

Тем, у кого брат служит в это же время в армии

Лицам младше 21 года, которые при этом получают образование на дневной форме

Учителям (на весь период работы по специальности)

Медикам (на весь период работы по специальности)

Священникам (на весь период работы по специальности)

Полицейским (на весь период работы по специальности)

Подозреваемым в уголовных преступлениях

Кто может получить освобождение от призыва в армию:

Негодные по состояние здоровья

Молодые люди старше 27 лет

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