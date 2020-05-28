Весенний призыв в армию: когда и кого возьмут служить

С мая стартовал весенний призыв в армию на срочную службу, и продлится он до конца июля. В этом году перенесли его сроки из-за карантина. На "срочку" будут забирать призывников до 27 лет, а вот 18-летние могут вздохнуть с облегчением.

В Главном управлении персонала Генштаба ВСУ рассказали, что, согласно указу президента Украины, весенний призыв в этом году пройдет в мае-июле.

На "срочку" призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва.

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При этом в Генштабе отмечают, что ранее Кабмин принял решение, согласно которому парней 18 и 19 лет могут забрать в армию только с их согласия (по письменному заявлению). Другими словами, эта возрастная категория освобождается от обязательного прохождения службы. Кабмином также направлено письмо к руководителям призывных комиссий всех уровней, в котором рекомендуется рассматривать вопрос предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу пригодным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18-19 лет.

А тем временем офицеров запаса призывают в армию. Как сообщали новости "Сегодня", министр обороны подписал указ о призыве офицерского состава на военную службу. Набирать в армию будут 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые окончили кафедру военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу. Призыв будет проходить в июне-июле.

Ранее сообщалось, что во время прошлогоднего весеннего призыва юношей ловили на улицах и отправляли на медкомиссию. Подробности – в сюжете:

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