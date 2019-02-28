Весенняя обрезка деревьев – советы эксперта
Инструмент для обрезания должен быть острым, чтобы срез был плавный и не было трещин
Первые недели весны – лучший период для обрезки и кронирования деревьев, уверяют садоводы. Говорят, в этот период обрезка приносит деревьям меньше вреда.
Инструмент для обрезания должен быть острым, чтобы срез был плавный и не было трещин.
Чтобы от дерева к дереву не переносить болезни или вредителей, пыльцы время от времени следует протирать спиртом.
Важно убрать ветви, растущие внутрь, которые мешают другим. А верхние побеги, говорит специалист, нужно срезать процентов на 30. Крона будет расти в разные стороны, что будет способствовать увеличению урожая.
Лучшее время для садовой чистки уже сейчас. До того, как ветви деревьев наберутся соком.
Ранее сообщалось, что в Киеве запретили обрезать деревья, оставляя уродливые стволы.
Также мы сообщали, что в Киеве запретили белить деревья и бордюры. Раньше считалось, что это защищает растения и создает уют в городе. Но сейчас за побелку на дереве можно получить большой штраф.
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