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Весенняя обрезка деревьев – советы эксперта

Сегодня, 14:05

Инструмент для обрезания должен быть острым, чтобы срез был плавный и не было трещин

Весенняя обрезка деревьев – советы эксперта Украина Инструмент для обрезания должен быть острым, чтобы срез был плавный и не было трещин

Первые недели весны – лучший период для обрезки и кронирования деревьев, уверяют садоводы. Говорят, в этот период обрезка приносит деревьям меньше вреда.

Инструмент для обрезания должен быть острым, чтобы срез был плавный и не было трещин.

Чтобы от дерева к дереву не переносить болезни или вредителей, пыльцы время от времени следует протирать спиртом.

Важно убрать ветви, растущие внутрь, которые мешают другим. А верхние побеги, говорит специалист, нужно срезать процентов на 30. Крона будет расти в разные стороны, что будет способствовать увеличению урожая.

Лучшее время для садовой чистки уже сейчас. До того, как ветви деревьев наберутся соком.

Ранее сообщалось, что в Киеве запретили обрезать деревья, оставляя уродливые стволы.

Также мы сообщали, что в Киеве запретили белить деревья и бордюры. Раньше считалось, что это защищает растения и создает уют в городе. Но сейчас за побелку на дереве можно получить большой штраф.

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Тег видео, деревья, обрезка

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