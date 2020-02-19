Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,44
26,43

Весна близко: чего ждать от погоды в Украине 19 февраля (карта)

19 февраля, 09:24

Местами синоптики прогнозируют до 12 градусов тепла

Сегодня - 4 марта

Сегодня - 4 марта / Фото: Pixabay

В Украину в среду, 19 февраля, придет настоящая весна – погода будет солнечной и теплой. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В Крыму и юго-восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в южных, восточных и центральных областях местами туман", – говорится в сообщении.

Реклама

В восточной части и в Карпатах на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер синоптики прогнозируют преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура же установится на уровне ​​4-9 градусов тепла. На юге страны будет еще теплее – до 12 градусов.

В тренде
Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

"В Карпатах местами небольшой мокрый снег, температура днем ​​от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", - отметили Укргидрометцентре.

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине.

А 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Ночью в городе было +2,3 °С, что на 1,4 °С теплее, чем в 1950 году. Но такая аномально теплая зима может серьезно ударить по урожаю:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода тепло прогноз синоптики весна Украина погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Ожесточенные бои на Донбассе: стало известно о больших потерях ВСУ (обновлено)
Ожесточенные бои на Донбассе: стало известно о больших потерях ВСУ (обновлено)Донбасс
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстрелов
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстреловПолитика
Заехали со свадьбы на дискотеку: подробности гибели четверых парней во Львовской области (видео)
Заехали со свадьбы на дискотеку: подробности гибели четверых парней во Львовской области (видео)Запад
"Будьте осторожны при сделках с Россией": Пристайко припомнил Земану историю с ЯнуковичемПолитика
Россия подготовилась к вторжению в Украину: разведка сообщила тревожную новость
Россия подготовилась к вторжению в Украину: разведка сообщила тревожную новостьУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...