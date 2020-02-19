Весна близко: чего ждать от погоды в Украине 19 февраля (карта)

Сегодня - 4 марта / Фото: Pixabay

В Украину в среду, 19 февраля, придет настоящая весна – погода будет солнечной и теплой. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В Крыму и юго-восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в южных, восточных и центральных областях местами туман", – говорится в сообщении.

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В восточной части и в Карпатах на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер синоптики прогнозируют преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура же установится на уровне ​​4-9 градусов тепла. На юге страны будет еще теплее – до 12 градусов.

"В Карпатах местами небольшой мокрый снег, температура днем ​​от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", - отметили Укргидрометцентре.

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине.

А 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Ночью в городе было +2,3 °С, что на 1,4 °С теплее, чем в 1950 году. Но такая аномально теплая зима может серьезно ударить по урожаю:

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