Весна будет затяжной, могут ударить морозы: синоптики испугали прогнозом

/ Фото: Pixabay

Прогнозы на февраль говорят – теплее зимы еще не было. А вот в марте украинцев может поджидать неприятный сюрприз – морозы и не очень весенняя погода.

Так, в комментарии сайту "Сегодня"заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух высказала опасение, что во второй половине февраля – начале марта в Украину таки прорвется холодный воздух из Арктики, который принесет сильные морозы. По ее словам, теплый воздух из Атлантики пока успешно оттеснял от Украины арктический холод, но влияние теплых воздушных масс постепенно ослабевает.

Климатолог напомнила, что в прошлом году воды Атлантического океана, особенно в его северной части, прогрелись выше нормы на 700 м и более, кое-где до 2 км вглубь – такой высокой температуры воды еще не было. Нагретые Атлантикой воздушные массы заходили далеко за границы полярных широт. Причина нагрева – антропогенная (человеческая) деятельность, прежде всего продолжающийся выброс парниковых газов.

Реклама

В свою очередь главный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказал нам, что весна окажется затяжной: фактически март будет продолжением февраля – пасмурно, сыро и прохладно, с дождями, хотя и без больших морозов.

Отметим, что в этом году зима побила все рекорды – в большинстве областей украинцы не увидели привычных сугробов, метелей и не прочувствовали морозов хотя бы градусов в 10. Не исключением будет и последний месяц зимы. Читайте подробней в материале "Сегодня" об аномальной погоде в феврале.

Зато в других странах погода разошлась не на шутку. О том, как "взбесилась" стихия в мире, смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама