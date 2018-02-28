Весна начнется с метелей и снегопадов: синоптики предупредили об ухудшении

Сегодня, 09:48

Существует угроза обрыва електросетей и блокирование транспорта на дорогах страны


На большей части территории Украины в последний день зимы и в первый день весны синоптики прогнозируют существенное ухудшение погодных условий, в частности сильный ветер, метели, сильные снегопады, гололед. Такое предупреждение для украинцев озвучено Государственной службой по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украгидрометцентр.

Отмечается, что причиной осложнения погодных условия является влияние циклонов в Украине.

Так, 28 февраля на дорогах гололед, в южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с, днем в Приазовье местами 25 м/с. Ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, днем в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный снег, метели.

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С наступлением весны погода не улучшится. 1 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с, метели, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях сильный снег, местами очень сильный, сильные метели, снежные заносы. На дорогах страны гололедица.

Спасатели подчеркивают, что такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных).

На днях стало известно, как жестокие морозы в Украине повлияют на урожай. Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко отметила, что резкое похолодание в Украине не угрожает урожаю озимых культур.
погода, ветер, метель, снегопады

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