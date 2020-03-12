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Весна продолжает удивлять температурными качелями: где прогреет до 19 градусов (карта)

12 марта, 08:07

Тина Наринецкая

Западные регионы накроют дожди

В Украине сегодня, 12 марта, в большинстве областей будет тепло и солнечно. Только на западе синоптики прогнозируютдожди. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Днем на крайнем западе страны небольшой дождь, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается западный и юго-западный, 7-12 м/с, а вот ​​в западных и Винницкой областях синоптики прогнозируют порывы 15-20 м/с. Температура установится на уровне 11-16 градусов тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и вОдесской области – прогреет до 19 градусов тепла.

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Намного холоднее будет в Карпатах – 0-5 градусов тепла. Также тут ожидаются небольшой дождь и ​​порывы ветра со скоростью 25-30 м/с.

Ранее мы писали, что в ближайшие дни погоду в Украине изменит циклон Gizela – атмосферные фронты принесут в страну дожди, хотя температура воздуха пока еще будет довольно высокой.

Также вы можете ознакомиться с прогнозом погоды на весь 2020 год, который сайт "Сегодня" опубликовав ранее.

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