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Весна продолжает удивлять украинцев: где ждать дождей, а где прогреет до 22 градусов (карта)

13 марта, 08:26

Тина Наринецкая

Большинство областей страны накроют дожди

В Украине сегодня, 13 марта, будет тепло, но большинство областей накроют дожди. Жителям каких регионов нужно будет носить с собой зонтик – рассказали в Украинском гидрометцентре.

Итак, как прогнозируют синоптики, осадков не будет только в южных, Донецкой и Луганской областях. На остальные же регионы обрушатся дожди.

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Температура же в западных и северных областях установится на уровне 8-13 градусов тепла, на остальной территории – 12-17 градусов тепла. На юг и вовсе придет настоящее лето – тут прогреет до 22 градусов.

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Напомним, по данным синоптиков, в ближайшие дни погоду в Украине изменит циклон Gizela – по всей стране ожидаются дожди, хотя воздух по-прежнему будет прогреваться до весенних температур. Также существенно похолодает в Украине на выходных, будет доходить даже до минусовой температуры.

Как сообщали новости "Сегодня", ночь с четверга на пятницу, 6 марта, стала самой теплой за последние 140 лет метеонаблюдений. Но на этом март не останавливается – температура в Киеве побила уже семь рекордов.

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