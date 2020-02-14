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Весна снова гонит зиму из Украины: синоптик порадовала прогнозом на выходные

14 февраля, 12:30

В Украине утихомирится недавно разбушевавшаяся погода и будет довольно тепло

/ Фото: PxHere

Погода порадует не только в День влюбленных, но и на выходных. 15 и 16 февраля никаких ураганов и снегопадов – будет тепло и местами небольшие осадки. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в субботу и воскресенье сильного ветра в Украине уже не будет. Ожидается северо-западный с переходом в воскресенье на юго-западный (смотрите прогноз силы ветра на карте).

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"Осадки также – ничего серьезного. Разве что 15 февраля на западе и севере местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха существенно не изменится, в субботу 1-5 градусов тепла, в воскресенье 3-8 градусов. На юге на несколько градусов теплее", – написала Диденко.

В Киеве суббота будет с облаками и временными небольшими осадками, в воскресенье – в основном сухо. Температура воздуха 15 февраля 3 градуса тепла, 16 февраля – до +6.

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Фото: PXhere

Отметим, что февральская погода пока не может определиться, куда ей качнуть стрелку маятника – в сторону снежной зимы или дождливой весны. Новости "Сегодня" узнали, когда в Украину придет реальная весна, а не календарная.

Смотрите также в сюжете, пострадает ли будущий урожай из-за постоянных капризов погоды и аномально теплой зимы:

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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