Ранняя весна в Украине окажет непредвиденный эффект на лето: народный прогноз погоды

По приметам, лето в Украине будет холодным и дождливым

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Рекордно теплая зима в Украине медленно, но уверенно переходит в весну: по прогнозам синоптиков, морозы сохранятся разве что ночью, и то – не во всех регионах. Днем же по всей стране будет царить плюсовая погода. Причем уже к середине марта тепло перевалит за десять-двенадцать градусов, передает Gismeteo.

А вот лето особенно не порадует: по народному прогнозу, оно будет не особенно теплым, и дождливым.

Так, в центральной Украине и Киеве до середины марта воздух прогреется до 15 градусов тепла. Ночами еще будет подмораживать, причем самые холодные ночи прогнозируются аккурат к женскому дню 8 марта – до минус пяти. Также в конце февраля – начале марта в столице пройдут дожди с мокрым снегом.

В Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях погода до середины марта также будет теплой, но дождливой – 14 марта воздух прогреется до плюс 16 градусов, но ночи в начале месяца также будут морозными. Дожди с мокрым снегом будут мочить области с 21 февраля и по 6 марта включительно.

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В западных регионах страны будет на удивление прохладно: в самые теплые дни марта температура не вырастет выше 12-14 градусов. Причем дожди здесь будут идти безостановочно до середины марта. Единственный плюс – сравнительно теплые, по сравнению с другими регионами, ночи: здесь до минус пяти температура упадет на одну-единственную ночь.

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Лето же, судя по народным приметам, не будет таким рекордно жарким, как в прошлом году.

Так, по дням в феврале принято прогнозировать погоду на лето. В частности, сегодня, 18 февраля — это день памяти мученицы Агафии. И по приметам, если в этот день был мороз, то лето будет сухим и жарким, а если царило тепло – то наоборот. О таком пишет Sinoptik.

Морозы в день памяти преподобного Вуколы Смирнского 19 февраля тоже обещают бурную весну и сухое жаркое лето. Но в этот день по всей Украине будет до десяти тепла и солнышко. Вообще, по погоде под конец февраля замечали погоду на лето – чем холоднее в эти дни, тем жарче будет лето. Так что, судя по народным приметам, особенного тепла нам ждать не стоит.

Напомним, 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Ночью в городе было +2,3 °С, что на 1,4 °С теплее, чем в 1950 году. Теплой была и ночь на 17 февраля: +1,8 °С, что на 0,1 °С теплее, чем в 1974 году.

Но такая аномально теплая зима может серьезно ударить по урожаю:

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