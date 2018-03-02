Весна в Украине: стало известно, какие регионы накроют снегопады

Сегодня, 09:25

Спасатели поделились прогнозом на первые весенние выходные

Фото: соцсети
Фото: соцсети

По данным Укргидрометцентра, 3 марта в результате перемещения активного циклона в ряде областей ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщает ГСЧС.

В частности, сильный снег и метели ожидаются в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях; сильный снег с дождем в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях;

"Налипание мокрого снега и гололед ночью – в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях; днем в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях. Порывы ветра 15-20 м/с – в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях", – рассказали спасатели.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что представляет второй (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнение работы электрических сетей, коммунального хозяйства.

Ранее мы писали, что Днепропетровскую область замело снегом: последствия непогоды.

Также сообщалось, что непогода оставила харьковчан без тепла и электричества.

Кроме того, мы писали, что Азовское море поднялось до "стихийной отметки" и отрезало Арабатскую стрелку от материка.
Украина, снег, прогноз, ГСЧС, снегопады

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"Сегодня"

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