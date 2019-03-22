Весной – вперед, осенью обратно: куда крутить стрелки часов и будет ли Украина переходить на летнее время

В этом году на летнее время украинцы перейдут в ночь с 30 на 31 марта

Фото: Pixabay

Весной – вперед, осенью обратно: куда крутить стрелки часов и будет ли Украина переходить на летнее время //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/003/490/5c80034901083.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/003/490/5c80034901083.jpg 2019-03-22T09:29:00+02:00 Украина В этом году на летнее время украинцы перейдут в ночь с 30 на 31 марта

Каждый год в последние выходные марта Украина переходит на летнее время, а значит переводит стрелки часов на час вперед.

В этом году на летнее время украинцы снова "уйдут от зимы" и переведут стрелки часов в ночь с 30 на 31 марта.

У многих людей в связи с переводом часов на летнее время часто возникает путаница. Куда переводят стрелки на летнее время? В какую сторону нужно крутить циферблат, чтобы не отстать от жизни на целых 2 часа? И обязательно ли переводить часы ровно в 3 часа ночи?

Чтобы запомнить последовательность своих действий и направления движения стрелки во время перевода, обратите внимание на простое мнемоническое правило: ВВ-ОО. . Благодаря тому, что одинаковые буквы стоят рядом, его легко запомнить. То есть весной мы переводим часы вперед, а осенью – обратно, то есть стрелки часов крутим назад.

Официально время перевода часов Киев установил ровно в 3 часа ночи, но вам вовсе не обязательно просыпаться в этот момент, ведь стрелки можно перевести накануне вечером или утром. Главное – просто не забыть это сделать.

Существует много споров о целесообразности смены времени и его негативном влиянии на здоровье и самочувствие. Ведь когда переводят часы, человеку необходим определенный период для адаптации и перестройки организма на новый режим. Таким образом, перевод часов на летнее время часто провоцирует перебои в режиме сна, рост усталости, снижение защитной реакции организма, проявление стрессов. К тому же этот период приходится как раз на период Великого поста и сезон авитаминоза, когда организм ослаблен после зимнего сезона.

Чтобы во время перевода часов на летнее время в Украине помочь себе адаптироваться к новому режиму, правила просты. Необходимо полноценно отдыхать, больше гулять на свежем воздухе, правильно питаться и меньше подвергаться стрессам. А за несколько недель до 31 марта постараться раньше ложиться спать.

Стоит отметить, что Европейский парламент поддержал прекращения изменения летнего времени на зимнее с 2021 года. Соответствующее решение принял Комитет по транспорту и туризму, передает пресс-служба Европарламента.

Комитет предложил перевести часы в последнее воскресенье марта 2021 в последний раз для стран, которые согласились перейти на постоянное летнее время. Страны, которые предпочитают сохранять свое стандартное время, могут изменить часы в последний раз в последнее воскресенье октября 2021 года.

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