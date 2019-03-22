Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Весной – вперед, осенью обратно: куда крутить стрелки часов и будет ли Украина переходить на летнее время

Сегодня, 09:29

В этом году на летнее время украинцы перейдут в ночь с 30 на 31 марта

Фото: Pixabay
Весной – вперед, осенью обратно: куда крутить стрелки часов и будет ли Украина переходить на летнее время //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/003/490/5c80034901083.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/003/490/5c80034901083.jpg Украина В этом году на летнее время украинцы перейдут в ночь с 30 на 31 марта

Каждый год в последние выходные марта Украина переходит на летнее время, а значит переводит стрелки часов на час вперед. 

В этом году на летнее время украинцы снова "уйдут от зимы" и переведут стрелки часов в ночь с 30 на 31 марта. 

У многих людей в связи с переводом часов на летнее время часто возникает путаница. Куда переводят стрелки на летнее время? В какую сторону нужно крутить циферблат, чтобы не отстать от жизни на целых 2 часа? И обязательно ли переводить часы ровно в 3 часа ночи?

Чтобы запомнить последовательность своих действий и направления движения стрелки во время перевода, обратите внимание на простое мнемоническое правило: ВВ-ОО. . Благодаря тому, что одинаковые буквы стоят рядом, его легко запомнить. То есть весной мы переводим часы вперед, а осенью – обратно, то есть стрелки часов крутим назад. 

Официально время перевода часов Киев установил ровно в 3 часа ночи, но вам вовсе не обязательно просыпаться в этот момент, ведь стрелки можно перевести накануне вечером или утром. Главное – просто не забыть это сделать.

Существует много споров о целесообразности смены времени и его негативном влиянии на здоровье и самочувствие. Ведь когда переводят часы, человеку необходим определенный период для адаптации и перестройки организма на новый режим. Таким образом, перевод часов на летнее время часто провоцирует перебои в режиме сна, рост усталости, снижение защитной реакции организма, проявление стрессов. К тому же этот период приходится как раз на период Великого поста и сезон авитаминоза, когда организм ослаблен после зимнего сезона.

Чтобы во время перевода часов на летнее время в Украине помочь себе адаптироваться к новому режиму, правила просты. Необходимо полноценно отдыхать, больше гулять на свежем воздухе, правильно питаться и меньше подвергаться стрессам. А за несколько недель до 31 марта постараться раньше ложиться спать.

Стоит отметить, что Европейский парламент поддержал  прекращения изменения летнего времени на зимнее с 2021 года. Соответствующее решение принял Комитет по транспорту и туризму, передает пресс-служба Европарламента.

Комитет предложил перевести часы в последнее воскресенье марта 2021 в последний раз для стран, которые согласились перейти на постоянное летнее время. Страны, которые предпочитают сохранять свое стандартное время, могут изменить часы в последний раз в последнее воскресенье октября 2021 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег время, зимнее время, летнее время, перевод часов, стрелки

Вы сейчас просматриваете новость " Весной – вперед, осенью обратно: куда крутить стрелки часов и будет ли Украина переходить на летнее время". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз отказался от перехода на летнее время

5 марта, 14:29

В Евросоюзе перейдут на летнее время на постоянной основе

Перевод часов 2019 в Украине: поворот на лето

18 февраля, 23:10

Узнайте, когда переводят часы на летнее время 2019 в Украине

О чем жалеют разведенные женщины

Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу

СМИ: у Юлии Началовой открылось сильное кровотечение

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Похороны Юлии Началовой: опубликована серия фотоснимков

Эксперт сказал, кого Путин хочет видеть президентом Украины

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

Певческий дуэт Аллы Пугачевой и Лизы Галкиной покорил Сеть

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет

20 марта, 07:51

Эксперты считают, что ситуация с госдолгом… весьма оптимистическая

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"