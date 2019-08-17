Ветер, жара и дождь: синоптики дали прогноз погоды на неделю

На выходных по Украине будет прохладно, однако уже на Спас погода стабилизируется

Фото: Facebook, Наталья Диденко

После жаркой погоды, которая сменилась прохладой, в Украине погода начнет стабилизироваться.

В субботу, 17 августа, на Левобережье ожидаются дожди, в западных областях будет сухая и солнечная погода. На Востоке будет тепло – температура воздуха днем поднимется до +25...+27 градусов, а вот в северных регионах будет прохладнее – в Черниговской и Киевской областях дневная температура поднимется до +19...+21 градуса.

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Кроме того, в восточных областях метеорологи прогнозируют град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Также 17 августа в центральных, восточных, южных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В воскресенье, 18 августа, по прогнозу Укргидометцентра, погода будет практически без изменений – осадки на Леворобережье, в центральной Украине и западных областях – сухо и солнечно. Однако во второй выходной дожди уже будут также в Черкасской области и в Крыму.

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В понедельник, 19 августа, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях также будут осадки. Температура воздуха будет в пределах +25...27 градусов. На остальной территории страны будет солнечная погода, днем обещают от +23 до +31 градуса.

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Во вторник, 20 августа, дожди будут преобладать не только на Приазовье и в Крыму, но также вернутся и в западные области. В частности, осадки прогнозируют на Волыни, Ровенской, Львовской, Закарпатской областях и на Прикарпатье. При этом по всей стране будет жарко. Температура воздуха днем будет +27...+33 градуса, ночью от +15 до +19 градусов.

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В среду, 21 августа, погода будет без изменений – на Западной Украине, Приазовье и Крыму будут дожди, а на остальной территории ожидается сухая погода. Днем столбики термометров поднимутся до +30...+33 градусов.

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Народный прогноз погоды

17 августа отмечается день памяти святой преподобной Евдокии (Авдотьи). Дожди в это время идут средь бела дня, без молний и грома. По этому дню, как пишет "Синоптик", судили о предстоящем ноябре: "Какова Авдотья – таков ноябрь". Если день погожий, ясный, так и ноябрь выдастся погожим, а если пасмурно и дождливо – быть ему серым и туманным.

18 августа почитается память святого Евстигнея. В прежние времена на Евстигнея ели сырой лук с хлебом, солью и квасом, отчего были здоровы. А в комнатах развешивали связки луковиц – чтобы воздух очищался. В старину в этот день определяли погоду на декабрь: "Каков Евстигней – таков и декабрь".

19 августа отмечается праздник Преображение Господа Бога и Спаса Иисуса Христа. В старину заметили, что со Спаса "погода преображается". Погода этого дня указывала на предстоящую осень: "Каков день во Второй Спас, таков и Покров (14.10)". Если день был сухим, то и осень сухая будет, мокрый – мокрая осень, а если ясный, то следует готовится к суровой зиме.

20 августа почитается память святого Марина воина; преподобного Пимена Печерского. В народе существовала такая поговорка относительно этого дня: "Пимены-Марины – не ищи в лесу малины". С этого дня прекращаются летние грозы и начинается листопад березы. В прежние времена заметили, если в этот день аисты готовятся к отлету, то осень будет холодной.

21 августа почитается память святителя Мирона, епископа Критского. В народе святого называли Мирон Ветрогон и говорили: "Мироны-Ветрогоны пыль по дороге гонят, по красном лете стонут", так как в этот день бывают сильные ветры. В прежние времена заметили, "каковы Мироны – таков январь".

Напомним, не так давно на ряд регионов Украины обрушилась непогода. Мы подробно писали о последствиях сильных дождей и шквалов. В частности, на Буковине выпал град размером с куриное яйцо.

Также жители столицы опубликовали зрелищные фото грозы.

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