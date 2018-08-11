Ветерану АТО оторвало руку в Киеве

Сегодня, 19:03

Полицейские считают, что бывший участник боевых действий лишился кисти из-за халатности

Фото: Управление защиты экономики полиции Запорожской области
Фото: Управление защиты экономики полиции Запорожской области

В результате несчастного случая мужчина частично лишился руки в Киеве. Как сообщает "Информатор", инцидент произошел днем 11 августа на улице Волынская в Киеве.

Мужчина пострадал во время уборки территории – в свете нехватки "рабочих рук" его супруга-бригадир ЖЭКа попросила его помочь.

ЧП произошло, когда он выгружал в мусоровоз женские сумки, которые кто-то выкинул в контейнер. В какой-то момент, одна из них зацепилась за механизм машины, и затянула за собой рабочего, в результате чего он лишился кисти руки.

Во избежание кровопотери до приезда "скорой помощи" коллеги пострадавшего оперативно пережали рану жгутом. Приехавшие медики доставили его в больницу.

По их словам, потерпевший недавно "целым и невредимым" вернулся из зоны АТО.

Прибывшие на место случившегося полицейские вины шофера мусоровоза не видят. По их словам, произошедшее объясняется халатностью пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали реестр инвалидов – участников боевых действий.

Кроме того, как стало известно, воевавшим украинцам помогают восстановить кости, благодаря современной медицине.

Напомним, что ранее в Киеве пожилая женщина скончалась после того, как, поскользнувшись, упала под колеса мусоровоза.
мусоровоз, ветеран, военнослужащий

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Источник:

Информатор

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