Ветераны АТО против копов: в Киеве состоялся турнир
На регбийный матч в Киеве полицейские вышли против ветеранов боев на Донбассе
В Киеве состоялся турнир по регби среди силовиков – ветераны АТО против полицейских. Участие принимали даже военные из Великобритании, а соревнования были ожесточенные. При этом все участники считают победой сам факт проведения турнира, который объединяет военных и стражей порядка из разных ведомств. Журналисты "Сегодня" стали очевидцами соревнований.
Занести мяч за линию, когда на твоих плечах висит крупный мужчина – дело непростое, однако для этих парней – вполне обычное, будто они отдыхают после тяжелой работы.
Дмитрий Крештофов – полицейский, он уже не один год играет в регби. По его словам, он выбрал этот вид спорта только из-за своей профессии.
"Тут и бежишь, и захватываешь людей, и борьба. Очень комплексный вид спорта. Для полицейских очень полезно", – объяснил командир роты Шевченковского отдела столичной полиции.
Также журналисты познакомились с Денисом Безвершенко – капитаном сборной ветеранов АТО. В его команде все игроки – бывшие военные-добровольцы, которые прошли через пекло войны, были в самых горячих точках Донбасса. По словам Дениса – регби помогает защитникам Украины вернуться к нормальной жизни.
"Регби – командный вид спорта, он очень хорошо помогает ребятам вернуться в коллектив. Работая в команде, адаптация для ребят, которые вернулись", – отметил он.
Несмотря на то, что турнир – товарищеский, эмоции на поле зашкаливают, и судьям приходилось часто вмешиваться, чтобы снизить напряженность.
Проверить на крепость украинцев приехали и военные из Великобритании, для которых регби – один из национальных видов спорта. Потому не удивительно, что британцы выиграли, но вышли с поля с синяками и серьезно уставшими.
"Играть против украинцев было очень важно. Они спортивны, техничны и борются до последнего. Я очень устал. Но мы победили. Спасибо, что пригласили. Непременно приеду еще", – сказал Уильям Лон, военнослужащий вооруженных сил Великобритании.
В целом, в турнире приняли участие 10 команд. Каждый из участников уверен, что это хорошая традиция, которую нужно поддерживать и развивать. В частности, чтобы сдружить ветеранов АТО и ребят из разных силовых ведомств.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко обратился к участникам "Игр непокоренных". По его словам, успехи украинской сборной на соревнованиях являются еще одним неоспоримым доказательством агрессору в нашей непобедимости.
Также мы ранее писали, как тренировалась украинская команда для участия в Играх. А в зале тренировались пауэрлифтеры. Евгению Олексенко после осколочного ранения в ногу врачи вообще запретили заходить в спортзал, но он не послушался. Сейчас выжимает 200 кг от груди. На соревнованиях в Сиднее планирует показать еще лучший результат.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Ветераны АТО против копов: в Киеве состоялся турнир". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Конфеты вместо штрафов: в Виннице копы провели необычный рейд
Полицейские с помощью сладостей призывали пешеходов придерживаться правил дорожного движения