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Ветераны АТО против копов: в Киеве состоялся турнир

Сегодня, 20:32

На регбийный матч в Киеве полицейские вышли против ветеранов боев на Донбассе


В Киеве состоялся турнир по регби среди силовиков – ветераны АТО против полицейских. Участие принимали даже военные из Великобритании, а соревнования были ожесточенные. При этом все участники считают победой сам факт проведения турнира, который объединяет военных и стражей порядка из разных ведомств. Журналисты "Сегодня" стали очевидцами соревнований.

Занести мяч за линию, когда на твоих плечах висит крупный мужчина – дело непростое, однако для этих парней – вполне обычное, будто они отдыхают после тяжелой работы.

Дмитрий Крештофов – полицейский, он уже не один год играет в регби. По его словам, он выбрал этот вид спорта только из-за своей профессии.

"Тут и бежишь, и захватываешь людей, и борьба. Очень комплексный вид спорта. Для полицейских очень полезно", – объяснил командир роты Шевченковского отдела столичной полиции.

Также журналисты познакомились с Денисом Безвершенко – капитаном сборной ветеранов АТО. В его команде все игроки – бывшие военные-добровольцы, которые прошли через пекло войны, были в самых горячих точках Донбасса. По словам Дениса – регби помогает защитникам Украины вернуться к нормальной жизни.

"Регби – командный вид спорта, он очень хорошо помогает ребятам вернуться в коллектив. Работая в команде, адаптация для ребят, которые вернулись", – отметил он.

Несмотря на то, что турнир – товарищеский, эмоции на поле зашкаливают, и судьям приходилось часто вмешиваться, чтобы снизить напряженность.

Проверить на крепость украинцев приехали и военные из Великобритании, для которых регби – один из национальных видов спорта. Потому не удивительно, что британцы выиграли, но вышли с поля с синяками и серьезно уставшими.

"Играть против украинцев было очень важно. Они спортивны, техничны и борются до последнего. Я очень устал. Но мы победили. Спасибо, что пригласили. Непременно приеду еще", – сказал Уильям Лон, военнослужащий вооруженных сил Великобритании.

В целом, в турнире приняли участие 10 команд. Каждый из участников уверен, что это хорошая традиция, которую нужно поддерживать и развивать. В частности, чтобы сдружить ветеранов АТО и ребят из разных силовых ведомств.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко обратился к участникам "Игр непокоренных". По его словам, успехи украинской сборной на соревнованиях являются еще одним неоспоримым доказательством агрессору в нашей непобедимости.

Также мы ранее писали, как тренировалась украинская команда для участия в Играх. А в зале тренировались пауэрлифтеры. Евгению Олексенко после осколочного ранения в ногу врачи вообще запретили заходить в спортзал, но он не послушался. Сейчас выжимает 200 кг от груди. На соревнованиях в Сиднее планирует показать еще лучший результат.

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Тег регби, турнир, полицейские, ато, ветераны АТО

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