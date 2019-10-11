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Ветераны боевых действий в понедельник пройдут маршем столицей

11 октября, 22:44

В этот день в Украине отмечают три праздника

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Ветераны боевых действий на Донбассе собираются на марш. Они анонсировали шествие по центру столицы 14 октября.

В этот день в Украине отмечают три праздника – День защитника Украины, День украинского казачества и День Покрова Пресвятой Богородицы.

Инициаторы акции заявляют о том, что выступают против введения особого статуса для Донбасса, а также – против выборов на неподконтрольных территориях, амнистии для боевиков и отвода войск.

На акцию собираются в парке Шевченко. Оттуда колонной двинутся к Офису Президента. Организаторы уверяют, что это не политическая акция.

"Я призываю все политические партии не брать свои знамена, не брать свои политические лозунги, с пониманием отнестись к просьбе ветеранов, поскольку 14 число – праздник именно ветеранов, защитников", – заявил ветеран боевых действий на Донбассе Александр Погребский.

Напомним, что в Киеве ко Дню защитника выплатят материальную помощь: кому положены деньги. Выплаты составят от 800 от 1500 грн. Деньги получат участники АТО и Революции достоинства, а также члены семей погибших бойцов.

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Киев ветераны марш день защитника покрова

Источник: Сегодня

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