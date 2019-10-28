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Ветераны войны на Донбассе пробежали марафон морской пехоты в США (видео)

28 октября, 09:32

Украинцы бежали и 42 километра, и «десятку», а американцы поддерживали их словами «Слава Украине»

Фото: facebook.com/UkrteamMarineCorpsMarathone

Фото: facebook.com/UkrteamMarineCorpsMarathone

Украинские морпехи приняли участие в 44-м марафоне морской пехоты в США. В забеге участвуют ветераны войн со многих стран мира, получившие ранения в конфликтах. Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что марафон проходил в Вашингтоне – участники бежали кто 42 километра, кто 10. От Украины было 15 человек. Лозунгом мероприятия стала фраза "Беги с целью, финиширует с гордостью". Стоит отметить, что многие из участников, в том числе украинцы, бежали на протезах.

"Под дождем в протезе я еще не бегал. Но все хорошо, дождь теплый. Очень приятно, что простые американцы подходили и с акцентом говорили: "Слава Украине!" Это, пожалуй, больше мотивировало бежать", – поделился впечатлениями украинский военный Юрий Козловский.

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В свою очередь военнослужащая Ольга Бенда (первая девушка от Украины в этом марафоне) отмечает, что бежать было легче, чем в Киеве.

"Может потому, что здесь не было мостовой. Но то, что я снова пробежала дистанцию ​​в 10 километров, для меня это очень круто. Я старалась финишировать как можно скорее", – сказала она.

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Старт и финиш забега – неподалеку Пентагона, а сам маршрут проходил мимо парков и мемориалов американской столицы. Команда раненых военных из Украины участвует в забеге уже не первый раз, такие марафоны в США организовывают ежегодно. Обычно в них принимают участие тысячи американцев и гостей из других стран.

Как сообщали новости "Сегодня", ровно год назад ветераны войны на Донбассе пробежали марафон в США. Тогда восемь украинских ветеранов приняли участие в забеге.

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США ветераны марафон морская пехота

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