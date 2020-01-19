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Ветрено и сухо: синоптик рассказала, какой будет погода 20 января

19 января, 15:47

Антициклон Ekart "разогнал" осадки с большей части Европы

/ Фото: Pixabay

В Украине завтра, 20 января, будет сухая погода без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Мощный красавец антициклон Ekart разогнал с большей части Европы дожди и снега, вытеснив осадки на Средиземноморье, дальнейшую Атлантику и север Скандинавии", – написала она.

Так, в понедельник температура воздуха также не особо изменится. А течение дня ожидается 0-4 градуса тепла, на востоке местами 0-2 градуса мороза.

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Порывистый ветер будет с северо-запада.

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В столице страны 20 января осадки маловероятны, температура воздуха днем ​​будет от 0 до +2 градусов. Северо-западный ветер также будет порывистым.

Напомним, мы писали, какой будет погода в ближайшие три дня. Новая неделя в Украине начнется с ясной погоды, которая ближе к середине недели испортится, о чем свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометеоцентра.

Кроме того, в последние месяцы погода в Украине и Киеве бьет все температурные рекорды , и вот синоптики и метеорологи рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло, при котором среднесуточная температура превысит +8 градусов.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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