Везде будет тепло и солнечно: синоптик рассказала, когда в Украине наладится погода

С 12 сентября в Украине снова наладится погода – станет тепло и прекратятся дожди. об этом сообщил в Facebook синоптики Наталия Диденко.

По ее словам, завтра, 11 сентября, над Украиной все еще будет нависать циклон, и дождей будет хватать.

"Однако западная часть и восток Украины уже постепенно будет переходить на сухой режим – без существенных осадков. Температура воздуха во вторник будет низковатой – 20-24 градуса. Теплее – в Харьковской, Луганской, Донецкой областях – 24-27 градусов. В Киеве завтра еще побудем с дождем, и на открытом воздухе ожидается около 20 градусов", – написала Диденко.

В то же время 12-13 сентября антициклон Perryman, наконец, подвинет циклон территории Украины и повсюду предполагается солнечная и теплая погода.

Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, синоптики предупредили о похолодании. Небо практически над всей Украиной будет затянуто дождевыми тучами. Как сообщили в Укргидрометцентре, в течение ближайших четырех дней в Украину придет осеннее похолодание, и лишь со средины следующей недели снова потеплеет, будет сухо и солнечно.

В свою очередь известный народный синоптик Леонид Горбань обрадовал украинцев прогнозом – в Украину еще придут два бабьих лета. В то же время он отметил, что между потеплениями стоит ожидать и похолодания.