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Вице-президент Еврокомиссии в Украине, в Раде важные законы, ООН решает судьбу Венесуэлы: главные темы дня

Сегодня, 11:00

Сайт "Сегодня" собрал важные темы четверга, 28 февраля, которые будут освещаться в СМИ

Вице-президент Еврокомиссии в Украине, в Раде важные законы, ООН решает судьбу Венесуэлы: главные темы дня Украина Сайт «Сегодня» собрал важные темы четверга, 28 февраля, которые будут освещаться в СМИ

В четверг, 28 февраля, определились главные темы дня, которые получат свое развитие и будут активно освещаться в средствах массовой информации Украины и за рубежом.

Вице-президент Европейской Комиссии, ответственный за финансовую стабильность, Валдис Домбровскис встретится с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром финансов Оксаной Маркаровой

Язык и не только. На заседание Рады вынесено рассмотрение более 60 законопроектов. В частности, языковой закон, проект закона о противодействии финансировани терроризма, и рассмотрение отчета работы ВСК по делу Гандзюк.

Состоится заседание коллегии Министерства социальной политики с участием Андрея Ревы. Заседание посвящено обсуждению актуальных тем социальной сферы.

Состоится заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению апелляции на меру пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации с кризисом в Венесуэле и Сирии. Состоится голосование по американскому и российскому проектам резолюций по урегулированию.

О том, какими были итоги дня среды, 27 февраля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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Тег Венесуэла, Верховная Рада, Порошенко, Совбез ООН, Еврокомиссия, Гройсман, Домбровскис, Маркарова, Гандзюк, мангер

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