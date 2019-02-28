Вице-президент Еврокомиссии в Украине, в Раде важные законы, ООН решает судьбу Венесуэлы: главные темы дня
Сайт "Сегодня" собрал важные темы четверга, 28 февраля, которые будут освещаться в СМИ
В четверг, 28 февраля, определились главные темы дня, которые получат свое развитие и будут активно освещаться в средствах массовой информации Украины и за рубежом.
Вице-президент Европейской Комиссии, ответственный за финансовую стабильность, Валдис Домбровскис встретится с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром финансов Оксаной Маркаровой
Язык и не только. На заседание Рады вынесено рассмотрение более 60 законопроектов. В частности, языковой закон, проект закона о противодействии финансировани терроризма, и рассмотрение отчета работы ВСК по делу Гандзюк.
Состоится заседание коллегии Министерства социальной политики с участием Андрея Ревы. Заседание посвящено обсуждению актуальных тем социальной сферы.
Состоится заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению апелляции на меру пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк.
Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации с кризисом в Венесуэле и Сирии. Состоится голосование по американскому и российскому проектам резолюций по урегулированию.
О том, какими были итоги дня среды, 27 февраля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.
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