С 1 июня МВД Украины в очередной раз должно запустить пилотный проект из 50 видеосистем в Киеве и окрестностях столицы. О том, какие могут быть основания для обжалования штрафа – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Наложение штрафа в "автоматическом режиме" можно успешно оспорить, ссылаясь на нарушение 61 и 62 статей Конституции, имеющей главенство над любыми законами. Напомним: в ст. 61 указано, что ответственность каждого носит индивидуальный характер, в ст. 62 – что никто не обязан доказывать свою невиновность. И пока вина человека не доказана, он считается чистым перед законом.

Согласно решениям Европейского суда по правам человека, презумпция невиновности распространяется не только на уголовные преступления, но и на административные правонарушения.

Реклама В тренде Видеофиксация нарушений ПДД: какие основания для обжалования штрафа

Возможность рассмотрения админнарушения без присутствия нарушителя и немедленное вступление решения суда в силу противоречит ст. 55 Конституции (должна быть возможность обжалования решения суда). Более того, ст. 268 КУоАП прямо предусматривает необходимость присутствия нарушителя за исключением случаев, когда он сам отказался, либо был предупрежден о месте и времени рассмотрения дела, но не явился без уважительной причины.

Напомним, ранее писалось, что юрист объяснил, почему водители будут часто обжаловать протокол .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "С 1 июня на дорогах вводят фотофиксацию нарушений: что ждет водителей" .

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама