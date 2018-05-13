Видеошок: олень на улицах Горловки удивил боевиков

Сегодня, 04:42

"Концентрация оленей на видео зашкаливает", смеются пользователи сети с боевиков

Перепуганный из-за боевиков олень. Фото: скриншот
Перепуганный из-за боевиков олень. Фото: скриншот

В оккупированной Горловке Донецкой области местных боевиков удивило неожиданное появление оленя посреди улицы. Соответствующее видео опубликовал пользователь Twitter Necro Mancer.

Перепуганное животное выбежало из частных владений, после чего ускоренным темпом скрылось в неизвестном направлении. Свидетелями этой картины стали местные боевики.

"Афигеть, под Горловкой", – сказал один из них. Другой ему ответил: "Олени ходят". Все заминировано вокруг, охотиться невозможно, это опасно", – снова сказал один из них.

В свою очередь пользователи сети высмеяли самих боевиков: "Олени не ходят, олени на авто в зеленой форме ездят", "Концентрация оленей на видео зашкаливает", "Олень бежит от оленей".

А тем временем волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщил о крупных потерях боевиков в Горловке. По его словам, за последние несколько дней боевики из т.н. "3-й бригады армии ДНР" под Горловкой Донецкой области потеряли убитыми и тяжело ранеными около 30 человек.

Как ранее мы писали, россиянин заставил обезьяну выпить стакан водки за Путина. На видео можно увидеть, как пока обезьяна по кличке Яша пьет и закусывает, мужчина ведет с ним беседу о жизни в России.
Донбасс, горловка, боевики, олень

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"Сегодня"

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