Видеошок: олень на улицах Горловки удивил боевиков

В оккупированной Горловке Донецкой области местных боевиков удивило неожиданное появление оленя посреди улицы. Соответствующее видео опубликовал пользователь Twitter Necro Mancer.

Перепуганное животное выбежало из частных владений, после чего ускоренным темпом скрылось в неизвестном направлении. Свидетелями этой картины стали местные боевики.

"Афигеть, под Горловкой", – сказал один из них. Другой ему ответил: "Олени ходят". Все заминировано вокруг, охотиться невозможно, это опасно", – снова сказал один из них.

Олени не ходят, олени на авто в зелёной форме ездят #Горловка pic.twitter.com/veT39vcoER — Necro Mancer (@666_mancer) 13 мая 2018 г.

В свою очередь пользователи сети высмеяли самих боевиков: "Олени не ходят, олени на авто в зеленой форме ездят", "Концентрация оленей на видео зашкаливает", "Олень бежит от оленей".

А тем временем волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщил о крупных потерях боевиков в Горловке. По его словам, за последние несколько дней боевики из т.н. "3-й бригады армии ДНР" под Горловкой Донецкой области потеряли убитыми и тяжело ранеными около 30 человек.

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