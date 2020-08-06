ВідкритіНібиВперше: компания Кока-Кола запускает новую кампанию впервые с начала карантина

В апреле компания Кока-Кола временно приостановила все запланированные маркетинговые активности во всем мире и направила свои ресурсы на поддержку сообществ. С помощью грантов The Coca-Cola Foundation компания вместе со своими партнерами-боттлерами обязалась перечислить более 100000000 долларов по всему миру местным неправительственным организациям, которые помогают бороться с Covid-19. В Украине при содействии Общества Красного Креста эта помощь заключалась в закупке оборудования для 6-ти больниц из разных регионов страны, которые были активно вовлечены в лечение пациентов с Covid-19. Также больницам были предоставлены вода и напитки – более 100000 бутылок для врачей и пациентов.

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Запуск кампании #ВідкритіНібиВперше обозначает период культурных и социальных изменений. Она начинается с манифеста, написанного специально для Кока-Кола известным британским поэтом-декламатором George The Poet. Познакомиться с украинской версией #ВідкритіНібиВперше

Этот манифест провозглашает перспективы новых возможностей, которые появились в условиях карантина, и призывает всех нас "быть открытыми будто впервые" и ценить все, что нас окружает. George в своем манифесте побуждает "быть открытыми к переменам", смотреть на вещи с новой точки зрения и находить потенциал в этой "новой реальности".

/ Фото: freepik.com

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Как отметил Камран Искандаров, генеральный менеджер Кока-Кола Украина: "Кампания #ВідкритіНібиВперше – о том, что понятие нормы изменилось, и наша задача – адаптироваться к новым условиям, чтобы делать мир лучше. Это основная причина того, почему, например, сейчас мы направляем нашу поддержку именно местным отелям, кафе и ресторанам. Рестораны – это часть нашей жизни, мы – социальные существа, нам хочется встречаться, видеться с друзьями, и рестораны – это то место, которое нас объединяет. И сейчас они возвращаются, хотя все мы понимаем, что новая реальность будет другой".

Кампания #ВідкритіНібиВперше будет иметь много проявлений в течение года, среди которых – поддержка отелей, кафе и ресторанов, которые являются очагами общения в местных сообществах и которые сейчас восстанавливают свой бизнес.

В Украине эти инициативы направлены на поддержку партнеров в сфере HоRеCа и будут включать:

Помощь креативными решениями.

Образовательный курс в партнерстве с EdEra, который раскрывает особенности "новой нормы" – новой реальности, в которой мы теперь живем.

Оптимистичные и вдохновляющие видеоистории наших партнеров из сферы HoReCa, живущих в "новой норме".

Таким образом Кока-Кола помогает индустрии гостеприимства сообщить: "Мы снова открыты и ждем вас".

Всемирная кампания #ВідкритіНібиВперше (#openlikeneverbefore) имеет цель создать новое социальное поле, в котором люди будут говорить о том, как открытость к новому может изменить различные аспекты их жизни к лучшему.

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О компании Кока-Кола. Компания Кока-Кола – это компания по производству напитков, предлагает 500 брендов в более чем 200 странах. Вместе с ботлер-партнерами помогает трудоустроить более 700000 людей, помогая развивать экономические возможности местным сообществам по всему миру. Компания постоянно совершенствует свое портфолио, начиная с напитков с меньшим содержанием сахара и заканчивая внедрением инновационных продуктов на рынок. Компания также работает над уменьшением своего воздействия на окружающую среду путем восстановления водных ресурсов и обеспечивая переработку упаковки.

Во всем мире компания Кока-Кола вносит положительные изменения в жизнь в местных общинах путем поддержки их бизнес или путем инвестиций в усиление прав и возможностей женщин. До конца 2020 года такой заботой будет охвачено 5 млн женщин.

В частности, в Украине представлены десятки брендов компании Кока-Кола: сладкие газированные напитки Coca-Cola, Fanta, Sprite, питьевая вода BonAqua, соки Rich, а также холодные чаи, спортивные и энергетические напитки.

Украина также является важной ареной реализации глобальных проектов Кока-Кола в области социальной ответственности. Только за 2019 в Украине компания предоставила около 600 000 долларов для поддержки проектов партнерских организаций в ключевых стратегических направлениях: расширение прав и возможностей женщин; восстановление водных запасов; воплощение программы "Мир без отходов".

Узнайте больше на Coca-Cola Ukraine по ссылке: https://www.coca-cola.ua

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