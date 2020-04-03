Виктор Ляшко о ситуации с коронавирусом в Украине: онлайн-трансляция брифинга

Только за прошлые сутки количество инфицированных выросло почти на 100 человек

Министерство здравоохранения дает очередной брифинг о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко расскажет, какая на данный момент ситуация с коронавирусом в Украине.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на вечер 2 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 897 случаев заражений коронавирусом, из которых 22 с летальным исходом и еще 19 человек выздоровели. Виктор Ляшко уже отмечал, что 88% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, что и стало основной причиной смерти. Из общего количества большинство умерших – женщины. Смотрите подробней карту заболевших по регионам.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 3 апреля

Кроме того, ранее в Минздраве отмечали, что болеют в основном категория граждан в возрасте от 30 до 50 лет, а меньше всего, как ни странно, пенсионеры от 70 лет. Это связывают с тем, что молодежь продолжает пренебрегать карантинными мерами.

А тем временем в Украине все чаще стали говорить, что карантин, скорее всего, будет продлен на май, поскольку Украина близится к пику коронавируса. В МВД спрогнозировали пик эпидемии в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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