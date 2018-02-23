Виктор Ющенко: "Фаза, которой достиг сегодня Путин – программа минимум"

"Объективно сегодня самая большая угроза исходит из России, которая активно использует методы гибридной войны... Российская гибридная война против западной цивилизации продолжается и разжигание противоречий в странах Центральной и Восточной Европы – ее важная составляющая", – заявил директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин, открывая IV Балтийско-Черноморском форуме "Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для большой Европы" в пятницу в Киеве.

Бывший президент Латвии Валдис Затлерс, выступая на форуме, вспомнил, что угроза от России исходила уже в 20008 году, когда на печально известном Бухарестском саммите Украина не получила ПДЧ. "Единственные, кто в то время поддерживал вступление Грузии и Украины в НАТО были Прибалтийские страны и Польша. Но тогда мы не смогли противостоять Германии и Франции, которые не хотели дразнить Путина. И все это недразнение закончилось нападением России на Грузию ровно через полгода", – сказал Валдис Затлерс.

К чему это привело, все прекрасно знают: в 2008 году Россия напала на Грузию, а уже через шесть лет – аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. И как бы это странно не звучало, спустя четыре года украинско-российской войны чуть ли не единственным шансом на пути к миру считают миротворческую миссию ООН, а не Минские соглашения. Возможность разворачивания миссии "голубых касок" сегодня активно обсуждают в формате "Волкер-Сурков". Для решения войны на Донбассе спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер видит окно возможностей после президентских выборов Путина 18 марта и до Чемпионата мира по футболу, финал которого пройдет 14-15 июля в России.

Но, по словам второго украинского президента и представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, тот формат миротворческой миссии, который предлагает Россия, создаст новую границу с Украиной, как в Приднестровье. "Нам предлагают: давайте мы сначала на линии соприкосновения введем "голубые каски", которые будут защищать ОБСЕ. Это значит сделать новую границу с Украиной. Это точное подобие Приднестровья. Там тоже есть российские "голубые каски". И что? Я считаю, что сегодняшняя ситуация и мир в Украине на 90% зависит от позиции США. Европейцы мы видим, как себя ведут – они забыли уроки истории", – сказал Кучма, отвечая на вопрос сайта "Сегодня".

С ним соглашается и третий украинский президент Виктор Ющенко, с которым сайт "Сегодня" пообщался в кулуарах IV Балтийско-Черноморского форума.

- Все выглядит так, что Москва руками миротворцев хочет заморозить войну на Донбассе и начать дискуссию (в первую очередь через Германию) о послаблении санкций.

- Я думаю, вы правы. Но сначала важно видеть общий план, как мы как украинская сторона видим возможность решения этого вопроса. Если у нас нет этой визии – какой дорогой мы идем – нам будет сложно формулировать ответ на любую деталь. Я бы советовал больше говорить о том, как прийти к национальному плану победы. Из войны всегда есть две дороги: или победа, или поражение. Третей дороги нет. Какая наша дорога? Очевидно победа. Пожалуйста, формируем тот план, который мы называем планом победы. И после первого, и после второго наступает мир. Мир это приз, которого достигает сторона. Поэтому давайте мы четко сформулируем, какая визия у нашей победы. И тут на повестке дня возникает очень много компонентов.

Это целая дискуссия, которая, поверьте, не раз возникает у нас в кругу президентов: адекватный ли Минский формат, или набор из 10 пунктов это пункты урегулирования, или пункты заморозки. Думаю большой дискуссии по этому поводу уже и не нужно вести. У нас, безусловно, есть ощущение, что мы должны идти дальше. Ведь что нас отличает от шести других конфликтов на территории Восточной Европы? В нашем портфеле лежат гарантии стран ядерного клуба, суть которых – обеспечение территориальной целостности и политического суверенитета страны после того, как мы сдали 1300 ядерных ракет в добровольном порядке в рамках ядерного разоружения. Теперь оказывается, мы не можем гарантов найти, теперь мы не можем найти тот пункт, в котором бы проявлялась та миссия гарантов, которая закладывалась в этом первоначальном документе (Будапештском меморандуме – Авт.).

- Вы согласны с мнением Леонида Кучмы о том, что решение конфликта на Донбассе на 90 % зависит от США?

- Европа слабо проявлена в инициативе урегулирования этого конфликта. Практически ни одна европейская институция не является стороной урегулирования. К примеру, в грузинском конфликте Европейский союз непосредственно был стороной урегулирования. Сегодня в Европе чрезвычайно сложно поднимать проблему войны с Россией на Востоке Украины. Она не актуализирована, поэтому, к сожалению, мы не в первой тройке вопросов или пятерке, мы гораздо дальше. И это еще раз подводит к тому, что на самом деле львиная часть ответа на этот вопрос в нас самих.

- Как Вы видите дальнейшую политику России после президентских выборов. Понятно, что это будут выборы без выбора. Но стоит ли ожидать каких-то изменений по отношению к Украине?

- Думаю, что конечно российская тактика изменится. Но тут уже не в тактике дело. Сегодняшняя российская проимперская политика базируется на одном из фундаментальных моментов: ни один из серьезных международных пунктов этой политики не может быть успешно реализован, если в этих инициативах и компонентах не будет Украины. Не может быть таежного союза без Украины, не может быть всеобъемлющей экономической зоны без Украины (Киргизия или Узбекистан мало что добавят). Конечно, для сегодняшней путинской политики украинский компонент обязателен. Без него даже имперскости в планах России проявляться не будет.

Поэтому Россия в своей путинской политике будет ставить за цель держать максимально глубоко и долго дестабилизацию в Украине и таким образом держать ее в ручном управлении. Поэтому фаза, которой достиг сегодня Путин своей политикой с одной стороны это программа минимум. Она делает свое дело, Украина такой, какой она сегодня является, мало кого интересует. Обстоятельства войны очень многих пугают: финансистов, инвесторов, общество от серьезного пересмотра повестки дня. Для Путина в какой-то мере это успех, правда, минимальный. Из того максимального, что он хотел, конечно мало что удалось. Но сама фаза консервации конфликта для сегодняшней российской политики очень важна. И как в Нагорном Карабахе она сохраняется уже 24 года, так и на территории Украины российская сторона всячески хотела бы законсервировать эту дестабилизацию.

- А наши президентские и парламентские выборы, которые пройдут в 2019 году, как-то повлияют на урегулирование ситуации на Донбассе? Ведь сложно представить, что до выборов украинский президент и парламент пойдут на выполнение политической части Минских соглашений. Это будет сродни политическому самоубийству.

- Я не большой сторонник выборов. Сначала задам риторический вопрос. Почему Сталин в 1941-1942 гг. выборы не проводил?

- Потому что была война…

- Почему в 1945 году на освобожденных немецких территориях не было выборов? А почему там не было выборов в 1946 году? Если мы отталкиваемся от дефиниции о войне с Россией, что у нас война и это правда, тогда, пожалуйста, давайте почитаем Конституцию. Конституция запрещает проведение выборов в условиях войны. Правда? Конституция запрещает проведение приватизации в условиях войны. И еще много вещей, которые авторы Конституции в нее закладывали. Уважаемые, ваши усилия должны быть направлены не на то, как друг друга "съедать" на выборах и девальвировать и так слабую украинскую позицию. Конечно, у меня нет большой романтики от выборов. Мы в который раз перегрыземся, ни одна политическая сила не положит на стол украинский план ни по войне, ни по экономике или финансам.