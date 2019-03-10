Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

Третий президент Украины Виктор Ющенко. Фото: М. Маркив. Фото: Сегодня

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fa5/f54/5c7fa5f549f23.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fa5/f54/5c7fa5f549f23.jpg 2019-03-10T07:19:00+02:00 Украина Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

Пока одни политики борются за главный пост страны, третий президент современной Украины, заядлый пчеловод и любитель аутентичной керамики Виктор Ющенко, поставил рекорд по количеству собранных украинских народных рушников.

Как рассказал "Сегодня" эксперт Национального реестра рекордов Виталий Зорин, на днях рекорд был зафиксирован официально. Шутка ли — уЮщенко в коллекции 5730 рушников!

"С инициативой выступила его команда, поэтому установление рекорда стало для него сюрпризом, — рассказал нам Виталий Зорин. — При этом Виктор Андреевич собирает не только рушники, но и вообще — предметы украинского декоративного искусства. Но рушников больше всего. Кстати, рушники есть как сотканные, так и вышитые. Сейчас идет работа над тем, чтобы составить каталог коллекции и затем подать как мировое достижение. Скорее всего, в Книгу рекордов Гиннесса".

Эксперт Нацрекорда уверяет — вряд ли где-то еще в мире у кого-то собрано больше рушников, чем у третьего президента Украины.

"Часть рушников выделена в отдельную выставку, которая запланирована для экспозиции в областях. Есть рушники, которые уже внесены в каталог, пронумерованы и разложены в соответствии с областями (каждой области Украины свойственен свой орнамент. — Авт.). Для рушников выделено отдельное помещение, не исключено, что это станет музеем", — уточнил эксперт.

Из собственных источников "Сегодня" узнали, что открытие этого музея состоится, очевидно, в ближайшие месяцы. Еще 5 лет тому назад в честь своего юбилея Виктор Ющенко показал общественности свою коллекцию раритетов. Экс-президент на этой выставке показал иконы, народную одежду, вышитые и сотканные рушники, ковры, сундучки, керамику из разных регионов, кресты, писанки, множество посуды и прочую утварь.

В одном из своих интервью Виктор Ющенко рассказывал "Сегодня", что свою коллекцию он начал собирать еще со студенчества.

"Я тогда нашел осколок старинного пушечного ядра. Долго думал: а что с ним делать? Можно было бы пепельницу сделать, но я же не курю. Не помню уже, что в итоге с ним было, но с тех пор я заинтересовался старинными предметами", — говорил нам президент, показывая свой дом в Безрадичах Киевской области.

К слову, здесь у него располагаются и знаменитая пчелиная пасека, и хата-музей, и несколько ветряных мельниц.

"Все это я выстраивал около 20 лет. Еще когда я был главой Нацбанка, я проезжал мимо этого места, и уж очень оно мне понравилось. Я тогда 7 соток купил всего за несколько мешков зерна", — уточнял экс-президент.

Как рассказали "Сегодня" в приемной Виктора Ющенко, в эти дни он занят не только коллекционированием рушников и прочих раритетов.

"У него и международная деятельность, Виктор Андреевич состоит в наблюдательном совете Черкасского национального университета, в университете им. Драгоманова. Активно ездит за рубеж", — рассказали нам коллеги Ющенко.

В соцсетях рекорд Ющенко оценили, назвав его "хранителем памяти народа". Другие с юмором предложили Виктору Андреевичу теперь замахнуться на рекорд в другой области собирательства, собрав самую большую в мире коллекцию пчел. Ведь еще одна известная страсть Ющенко — пчеловодство.

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Собирают вино, галстуки и гравюры

Коллекции для политиков, как бывших, так и нынешних, — не редкость. Например, глава МВД Арсен Аваков в своей декларации указывал, что владеет коллекцией вин производства Франции, Италии, Австрии, Чили и других стран. В целом его коллекция насчитывает более 500 бутылок. Еще один министр, глава Минюста Павел Петренко, декларировал небольшую коллекцию гравюр в количестве 16 штук. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в одном из своих интервью рассказывал журналистам, что коллекционирует монеты, выпущенные Нацбанком Украины.

"Не все, потому как на все у меня нет возможностей. Занимаюсь коллекционированием монет более 20 лет. Первая украинская монета была выпущена в мае 1995 года. С того времени и началось мое увлечение нумизматикой. Я когда-то собирал галстуки, сейчас уже не собираю, и собирал очки — тоже забросил".

Но большинство страстных коллекционеров из числа политиков предпочитает не особо распростряняться о своих увлечениях.

Ранее мы писали, что в Киево-Печерской Лавре ко Дню Соборности Украины в 95-й раз выставили на публике Рушник национального единства, который проехал 765 тысяч километров и побывал в разных уголках Украины и всего мира.

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.