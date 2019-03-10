Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников
Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом
Пока одни политики борются за главный пост страны, третий президент современной Украины, заядлый пчеловод и любитель аутентичной керамики Виктор Ющенко, поставил рекорд по количеству собранных украинских народных рушников.
Как рассказал "Сегодня" эксперт Национального реестра рекордов Виталий Зорин, на днях рекорд был зафиксирован официально. Шутка ли — уЮщенко в коллекции 5730 рушников!
"С инициативой выступила его команда, поэтому установление рекорда стало для него сюрпризом, — рассказал нам Виталий Зорин. — При этом Виктор Андреевич собирает не только рушники, но и вообще — предметы украинского декоративного искусства. Но рушников больше всего. Кстати, рушники есть как сотканные, так и вышитые. Сейчас идет работа над тем, чтобы составить каталог коллекции и затем подать как мировое достижение. Скорее всего, в Книгу рекордов Гиннесса".
Эксперт Нацрекорда уверяет — вряд ли где-то еще в мире у кого-то собрано больше рушников, чем у третьего президента Украины.
"Часть рушников выделена в отдельную выставку, которая запланирована для экспозиции в областях. Есть рушники, которые уже внесены в каталог, пронумерованы и разложены в соответствии с областями (каждой области Украины свойственен свой орнамент. — Авт.). Для рушников выделено отдельное помещение, не исключено, что это станет музеем", — уточнил эксперт.
Из собственных источников "Сегодня" узнали, что открытие этого музея состоится, очевидно, в ближайшие месяцы. Еще 5 лет тому назад в честь своего юбилея Виктор Ющенко показал общественности свою коллекцию раритетов. Экс-президент на этой выставке показал иконы, народную одежду, вышитые и сотканные рушники, ковры, сундучки, керамику из разных регионов, кресты, писанки, множество посуды и прочую утварь.
В одном из своих интервью Виктор Ющенко рассказывал "Сегодня", что свою коллекцию он начал собирать еще со студенчества.
"Я тогда нашел осколок старинного пушечного ядра. Долго думал: а что с ним делать? Можно было бы пепельницу сделать, но я же не курю. Не помню уже, что в итоге с ним было, но с тех пор я заинтересовался старинными предметами", — говорил нам президент, показывая свой дом в Безрадичах Киевской области.
К слову, здесь у него располагаются и знаменитая пчелиная пасека, и хата-музей, и несколько ветряных мельниц.
"Все это я выстраивал около 20 лет. Еще когда я был главой Нацбанка, я проезжал мимо этого места, и уж очень оно мне понравилось. Я тогда 7 соток купил всего за несколько мешков зерна", — уточнял экс-президент.
Как рассказали "Сегодня" в приемной Виктора Ющенко, в эти дни он занят не только коллекционированием рушников и прочих раритетов.
"У него и международная деятельность, Виктор Андреевич состоит в наблюдательном совете Черкасского национального университета, в университете им. Драгоманова. Активно ездит за рубеж", — рассказали нам коллеги Ющенко.
В соцсетях рекорд Ющенко оценили, назвав его "хранителем памяти народа". Другие с юмором предложили Виктору Андреевичу теперь замахнуться на рекорд в другой области собирательства, собрав самую большую в мире коллекцию пчел. Ведь еще одна известная страсть Ющенко — пчеловодство.
Собирают вино, галстуки и гравюры
Коллекции для политиков, как бывших, так и нынешних, — не редкость. Например, глава МВД Арсен Аваков в своей декларации указывал, что владеет коллекцией вин производства Франции, Италии, Австрии, Чили и других стран. В целом его коллекция насчитывает более 500 бутылок. Еще один министр, глава Минюста Павел Петренко, декларировал небольшую коллекцию гравюр в количестве 16 штук. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в одном из своих интервью рассказывал журналистам, что коллекционирует монеты, выпущенные Нацбанком Украины.
"Не все, потому как на все у меня нет возможностей. Занимаюсь коллекционированием монет более 20 лет. Первая украинская монета была выпущена в мае 1995 года. С того времени и началось мое увлечение нумизматикой. Я когда-то собирал галстуки, сейчас уже не собираю, и собирал очки — тоже забросил".
Но большинство страстных коллекционеров из числа политиков предпочитает не особо распростряняться о своих увлечениях.
Ранее мы писали, что в Киево-Печерской Лавре ко Дню Соборности Украины в 95-й раз выставили на публике Рушник национального единства, который проехал 765 тысяч километров и побывал в разных уголках Украины и всего мира.
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