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Вилкул: Госпрограммы строительства доступного жилья и льготного кредитования нужно восстановить

Сегодня, 17:16

Благодаря этому не менее 100 тысяч семей в год получат возможность купить квартиры на льготных условиях, говорит политик

Фото: vilkul.ua
Фото: vilkul.ua.
Вилкул: Госпрограммы строительства доступного жилья и льготного кредитования нужно восстановить //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/090/c91/5c6090c912ad4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/090/c91/5c6090c912ad4.jpg Украина Благодаря этому не менее 100 тысяч семей в год получат возможность купить квартиры на льготных условиях, говорит политик

Народный депутат Александр Вилкул считает, что в Украине должны быть возобновлены все госпрограммы строительства доступного жилья, а 10-летние льготные кредиты должны выдавать максимум под 3% годовых в гривне.

"По этой программе строить не меньше 100 тысяч новых квартир в год. Мы уже делали это в 2010 – 2013 годах", – также сказал он на встрече со строителями, сообщает пресс-служба Александра Вилкула.

Согласно сообщению, сейчас в очереди на жилье в Украине стоят почти 800 тысяч украинских семей. По данным политика, около 2,5 миллиона человек остро нуждаются в улучшении своих жилищных условий. Уточняется, что в перенаселенном жилье проживают 45% населения Украины. Также указывается, что 39% жилья украинских домохозяйств не соответствует санитарным нормам (менее 13,65 кв. м на человека). А еще 60% домохозяйств живут в устаревшем жилом фонде, построенном в 60-80-е годы, информирует пресс-служба Вилкула. Согласно приведенным подсчетам, в среднем, чтобы купить однокомнатную квартиру, семье необходимо копить более 30 лет.

С 2012 по 2013 год, когда Вилкул работал в должности вице-премьер-министра Украины, по программам доступного жилья квартиры получили около 50 000 семей, уточняют в пресс-службе.

Напомним, ранее Вилкул объяснил и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, какой должна быть страховая медицина в Украине . Для бюджетников, пенсионеров и детей страховку должно купить государство, заявил нардеп.

Кроме того, Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона. 

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Тег строительство, жилье, вилкул

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