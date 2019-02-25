Вилкул объяснил Супрун, какой должна быть страховая медицина в Украине

Для бюджетников, пенсионеров и детей страховку должно купить государство, говорит нардеп

Фото из открытых источников.

Вилкул объяснил Супрун, какой должна быть страховая медицина в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/096/db2/5c4096db2b364.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/096/db2/5c4096db2b364.jpg 2019-02-25T20:58:00+02:00 Украина Для бюджетников, пенсионеров и детей страховку должно купить государство, говорит нардеп

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун должна быть отстранена от должности, а внедряемая ею страховая медицина должна иметь совершенно иной вид, нежели сейчас.

Об этом заявил в интервью народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул , сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я уже выступал в парламенте с идеей страховой медицины, которую считаю эффективной. Это модель была опробована мною на крупных предприятиях. В 2003 году я стал генеральным директором Центрального горно-обогатительного комбината в Кривом Роге. Трудовой коллектив - 10 тысяч человек. Мы выплатили долги по заработной плате, которые оставались от предыдущего руководства, и ввели социальную программу – это бесплатная страховка работникам за счет средств предприятия. Это был один из первых подобных опытов в нашей стране", – говорит нардеп.

"Приезжаю я в больницу через три месяца, захожу к нашим работникам, которые проходят лечение и спрашиваю: "Ну как?". Они говорят: "Отлично! Нас хорошо кормят три раза в день, есть лекарства и нас лечат". С тех пор я – сторонник страховой медицины. Но в каком виде? Для бюджетников, пенсионеров и детей страховку должно купить государство. Для работников предприятий всех форм собственности страховку по закону должен будет оплатить работодатель", – предложил Вилкул.

По его словам, с такой страховкой человек пойдет к доктору, которому больше доверяет, в больницу, которая ему больше нравится. Его вылечат, а заплатит за это страховая компания.

"Когда мы дадим в руки людям медицинскую страховку, тогда и деньги придут в медицину, потому что будут платить страховые компании. И тогда каждый врач будет стараться лучше лечить, и тогда каждая больница будет создавать условия для того, чтобы в эту больницу шли, чтоб не было очередей, чтоб все были вежливыми, чтоб были медикаменты, чтоб было оборудование", – подчеркнул нардеп.

По его мнению, Ульяна Супрун затягивает назревшую реформу, поэтому он пообещал приложить все усилия и добиться отстранения и.о. министра здравоохранения от должности, чтобы "обеспечить повышение качества лечения для украинцев".

Напомним, ранее Вилкул рассказал, за чей счет нужно списать долги украинцев за "коммуналку" .

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