Вилкул объяснил Супрун, какой должна быть страховая медицина в Украине
Для бюджетников, пенсионеров и детей страховку должно купить государство, говорит нардеп
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун должна быть отстранена от должности, а внедряемая ею страховая медицина должна иметь совершенно иной вид, нежели сейчас.
Об этом заявил в интервью народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул , сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я уже выступал в парламенте с идеей страховой медицины, которую считаю эффективной. Это модель была опробована мною на крупных предприятиях. В 2003 году я стал генеральным директором Центрального горно-обогатительного комбината в Кривом Роге. Трудовой коллектив - 10 тысяч человек. Мы выплатили долги по заработной плате, которые оставались от предыдущего руководства, и ввели социальную программу – это бесплатная страховка работникам за счет средств предприятия. Это был один из первых подобных опытов в нашей стране", – говорит нардеп.
"Приезжаю я в больницу через три месяца, захожу к нашим работникам, которые проходят лечение и спрашиваю: "Ну как?". Они говорят: "Отлично! Нас хорошо кормят три раза в день, есть лекарства и нас лечат". С тех пор я – сторонник страховой медицины. Но в каком виде? Для бюджетников, пенсионеров и детей страховку должно купить государство. Для работников предприятий всех форм собственности страховку по закону должен будет оплатить работодатель", – предложил Вилкул.
По его словам, с такой страховкой человек пойдет к доктору, которому больше доверяет, в больницу, которая ему больше нравится. Его вылечат, а заплатит за это страховая компания.
"Когда мы дадим в руки людям медицинскую страховку, тогда и деньги придут в медицину, потому что будут платить страховые компании. И тогда каждый врач будет стараться лучше лечить, и тогда каждая больница будет создавать условия для того, чтобы в эту больницу шли, чтоб не было очередей, чтоб все были вежливыми, чтоб были медикаменты, чтоб было оборудование", – подчеркнул нардеп.
По его мнению, Ульяна Супрун затягивает назревшую реформу, поэтому он пообещал приложить все усилия и добиться отстранения и.о. министра здравоохранения от должности, чтобы "обеспечить повышение качества лечения для украинцев".
Напомним, ранее Вилкул рассказал, за чей счет нужно списать долги украинцев за "коммуналку" .
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