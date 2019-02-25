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Вилкул отреагировал на законопроект о языке

Сегодня, 18:02

Лидер оппозиции прокомментировал законопроект о языке, который на этой неделе будет рассматривать парламент

Александр Вилкул
Александр Вилкул.
Вилкул отреагировал на законопроект о языке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d5b/201/5c5d5b20107ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d5b/201/5c5d5b20107ef.jpg Украина Лидер оппозиции прокомментировал законопроект о языке, который на этой неделе будет рассматривать парламент

На согласительном совете руководства фракций и групп Верховной Рады народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул подверг резкой критике законопроекты, которые спикер Андрей Парубий вынес на голосование депутатов на этой неделе.

Перед заседанием Вилкул показал членам коалиции с телефона ролик на YouTube о том, как в эти выходные жители Днепра ломали двери на открытии секонд-хенда.

Вилкул сказал: "Довели людей до нищеты – они уже выламывают двери в секонд-хенды. А теперь вносите очередной языковой законопроект, который должен отвлечь людей от реальных проблем и раскалывает общество".

Вилкул считает, что "руководство страны интересуют только вопросы, как остаться при власти, и парламент превратили в инструмент политических технологий" на выборах.

"Мы выступаем категорически против скандального законопроекта "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (№ 5670-д от 09.06.2017г.). Конечно, украинский язык должен быть государственным, но нельзя допустить радикального ущемления региональных языков. Мы требуем на основании европейского подхода гуманитарной и языковой децентрализации в рамках единой страны", – подчеркнул Вилкул.  

Вилкул потребовал вынести на голосование на этой неделе законопроекты о мире, поддержке промышленности, экономически обоснованном снижении тарифов и цен, законопроекты о защите прав вынужденных переселенцев, "афганцев" и других категорий граждан Украины, которые нуждаются в защите.

"Мы подали эти законопроекты, а также законопроект о деблокаде Донбасса, в том числе гуманитарной, чтобы были восстановлены выплаты пенсий и социальных пособий жителям региона. Но коалиция блокирует их принятие", – сказал оппозиционер.

Ранее мы писали, что Вилкул на Парламентской Ассамблее ОБСЕ поднял вопрос Деоккупации Донбасса и восстановления мира в Украине. Лидер украинской оппозиции обсудил с европейскими партнерами План достижения мира дипломатическим путем и шаги по экономическому возрождению Украины.

Напомним, Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона. 

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Тег Парубий, вилкул, закон о языковой политике

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