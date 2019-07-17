Вилкул предложил создать Украинский институт русского языка

Институт должен стандартизировать и поддерживать русский язык в Украине, поддерживать тех, кто работает и творит на русском

Александр Вилкул.

Один из лидеров "Оппозиционного блока" Александр Вилкул призвал президента Украины, политические силы и общественность внимательно отнестись к инициативе создания Украинского института русского языка. Со своей стороны, "Оппозиционный блок" берет на себя обязательства подготовить соответствующий законопроект, создать проектную группу, начать подготовительную работу.

Политик отметил, что еще 16 июля, в день вступления в силу закона "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного" обратился к президенту Владимиру Зеленскому с инициативой прекратить политические спекуляции на тему языка.

"Мы предлагаем наш план по решению проблемы, которую представители прошлой власти продолжают использовать для создания искусственного напряжения в нашей стране. Он должен снизить конфронтацию в обществе и восстановить гражданский мир", – отметил Вилкул.

По его словам, после принятия закона о языке общество оказалось в ситуации, когда русский, венгерский и румынский языки нужно защищать.

"Сегодня накануне парламентских выборов все говорят о гражданском мире и согласии, но никто ничего для этого не делает, не предлагает конкретных шагов. Все боятся этой темы. В истории достаточно примеров того, как экстремизм и нетерпимость развалили не одно государство", – добавил народный депутат.

По словам Вилкула, "Оппозиционный блок" берет на себя ответственность за защиту русского и других языков в Украине. В частности, партия предлагает отменить закон о языке.

"Для урегулирования этого вопроса политическая сила подала в парламент альтернативный законопроект, который основан на лучших европейских практиках. Обращаясь к опыту многоязычной Европы, которая нашла модель, позволяющую гармонично существовать в одной стране разным языкам, при этом сохраняя государственный, "Оппозиционный блок" предлагает также провести в Украине гуманитарную децентрализацию. Последняя подразумевает передачу права регионам самим определять, на каком языке, кроме государственного украинского, говорить, и на каком языке обучать детей", – объяснил оппозиционер.

Вилкул также предложил создать Украинский институт русского языка.

"Не российский, а украинский институт. Русский язык не принадлежит какому-то государству, в том числе России или президенту. В принципе – язык – это не чья-то конкретная собственность. Свыше 40% граждан Украины говорят на русском языке, еще 30% – на русском и украинском, то есть около 70% украинцев – носители русского языка. Язык является важной ценностью для любого народа, и государство должно обеспечивать гражданам право использовать родной язык. Поэтому русский язык, на котором говорит половина жителей Украины – это и наш язык. Это язык и Украины", – добавил Вилкул.

По словам политика, целью работы Украинского института русского языка предлагается сделать стандартизацию и поддержку русского языка в Украине, поддержку творческого потенциала украинцев, которые работают и творят на русском языке.

"Создание Украинского института русского языка могло бы стать значимым шагом в доказательство того, что Украина способна и готова придерживаться принятых в цивилизованном мире норм, касающихся права граждан использовать родной язык. Это сделает живой украинский русский язык защищённым. Это разрушит монополию России на русский язык. Этот Институт нивелирует один из ключевых аргументов в политических играх вокруг статуса русского языка", – добавил оппозиционер.

Новости сегодня писали, что Совет безопасности ООН обсудил закон Украины о языке без принятия каких-либо решений.

Ранее сообщалось, что "Оппозиционный блок" зарегистрировал законопроект об отмене языкового закона.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Вилкул предложил создать Украинский институт русского языка". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"