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Вилкул внес залог за копа, арестованного после стычки у райотдела

Сегодня, 11:34

Уже сегодня полицейский может выйти из СИЗО

Фото: Нацполиция
Вилкул внес залог за копа, арестованного после стычки у райотдела //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f74/b87/5c5f74b877cf7.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f74/b87/5c5f74b877cf7.jpeg Украина Уже сегодня полицейский может выйти из СИЗО

Лидер оппозиции Александр Вилкул оплатил залог в 115 тыс. грн за полицейского Василия Мельникова, которого суд арестовал на два месяца за то, что тот задержал активистов, напавших на райотдел в Киеве. Соответствующую сумму Вилкул официально задекларировал.

"Полицейский выполнял свой долг. В экстремальных условиях... Я внес залог, потому что хочу построить правовое государство, в котором каждый имеет право на защиту вне зависимости от политической конъюнктуры руководства страны", – прокомментировал Вилкул на своей странице в Facebook.

Вилкул подчеркнул: "Я считаю, что полиция не просто имеет право, а обязана применять силу против распоясавшихся радикалов, которые могут завтра напасть на каждого".

"Надеюсь, что суд разберется во всех нюансах произошедшего, а полицейский, с которым я даже не знаком, сможет заявить свою позицию и право на защиту, находясь на свободе, а не в тюрьме под давлением", – добавил Вилкул и в качестве доказательства оплаты залога за освобождение копа представил фото банковской платежки.

Также стало известно, что глава Соцпартии Илья Кива также внес залог за арестованного полицейского.

Напомним, следователи Центрального аппарата ГБР сообщили о подозрении работнику Подольского управления полиции Главного управления Нацполиции Киева в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, при задержании представителя "С14".

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Тег арест, драка, залог, вилкул, стычка, Полиция Киева, С14

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