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Villa Krim: фаворит по созданию историй!

Актуально
13 июня, 11:00

По результатам независимого исследования потребительских предпочтений именно вина Villa Krim получили статус "Фаворит Экспертов"

Обещая удерживать лидирующие позиции – Villa Krim всегда держит слово. Вот и сейчас бренд рад сообщить, что уже традиционно вина Villa Krim побеждают конкурентов в рамках ежегодного конкурса торговых марок "Фавориты Успеха". По результатам независимого исследования потребительских предпочтений именно вина Villa Krim получили статус "Фаворит Экспертов — 2018" в категории "вино украинского производства"!  

Ольга Бовт, бренд-менеджер ТМ Villa Krim: "Нам очень приятно, что так много украинцев в 2018 году, купив бутылочку тихого или игристого вина, позволили Villa Krim стать свидетелем ярких моментов своей жизни. Villa Krim – самое востребованное вино Украины и мы благодарны вам, нашим поклонникам, за выбор и возможность дарить радость, настроение и новые впечатления. В Villa Krim мы верим, что вселенная состоит не из атомов, а из историй! А потому, очень большое количество людей, влюбленных в свое дело, работали над тем, чтобы удивительное вино Villa Krim стало свидетелем самых счастливых историй в жизни каждого украинца. И каждая бутылка из любой коллекции Villa Krim – это результат особого труда и вдохновения каждого нашего сотрудника. Ведь Villa Krim – это особенное для особенных".

Ежегодно конкурс "Фаворит Успеха" проходит с целью определения наилучших и самых любимых торговых марок украинского рынка и бренд Villa Krim горд и благодарен своим поклонникам, за то что из года в год неизменно получает почетный статус победителя!

Организатор конкурса "Фавориты Успеха" в Украине Людмила Пархоменко отметила: "Мы считаем, что, если есть какой-то товар или услуга и есть ассортимент конкурентных предложений – значит можно определить и лучшую из них. Значит можно на основании многочисленных отзывов и рекомендаций составить простой и прозрачный рейтинг, который в результате позволит определить рекомендацию №1 – лучший выбор для покупателя".

Все данные исследований народных предпочтений обработаны специалистами маркетинговой исследовательской компании InMind и подтверждены аудитом Киевского международного института социологии (КМИС). Рейтинги игроков рынка было зафиксировано по состоянию на конец прошлого года по более чем 600-м номинациям и опубликованы в свободном доступе на FAVOR.com.ua.

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Тег вино, фаворит, Villa Krim

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