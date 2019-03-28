Villa Krim получила особенный статус, и мы благодарны за это каждому покупателю!

ТМ Villa Krim получила особенный статус – "Выбор Украины 2018 года"

Villa Krim получила особенный статус, и мы благодарны за это каждому покупателю! //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/931/a21/5c8931a211e61.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/931/a21/5c8931a211e61.png 2019-03-28T11:00:00+02:00 Украина ТМ Villa Krim получила особенный статус – «Выбор Украины 2018 года»

Эта награда подчеркивает высокий стандарт качества вин и подтверждает факт победы и лидерства в своей категории деятельности. Именно ТМ Villa Krim, опередив более чем 50 конкурентов, получила самые высокие оценки от потребителей, экспертов профессиональной сферы и представителей оргкомитета.

Сэм Кромстейн, глава конкурса: "Медаль – это доказательство того, что ТМ Villa Krim влюбила в себя потребителя".

"Любовь потребителя – это высшая награда для компании. Мы горды, что вина Villa Krim ежемесячно выбирают 1,5 миллиона украинцев, и мы особо благодарны каждому из них. Именно признание потребителя вдохновляет нас работать с еще большей самоотдачей, находить новые грани вкуса и гарантировать наивысшее качество вин Villa Krim", – говорит Феликс Черток, генеральный директор Villa Krim.

Отметим, что независимый национальный конкурс "Выбор Украины" существует с 2013 года. Каждый год его проводят для того, чтобы определить лидеров экономики среди украинских предприятий. Компания-победитель может отказаться от награждения, но право на статус звания "Выбор Украины" не передается никому – награда вручается номинанту исключительно как подтверждение позиций согласно проведенным исследованиям.

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