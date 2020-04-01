Виноват не только COVID-19: Ляшко назвал причину смертей украинцев с коронавирусом

На сегодняшний день умерли уже 17 человек

В Украине умерли 17 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Однако в большинстве случаев смерть наступал в результате других заболеваний, а не конкретно от COVID-19. Об этом рассказал на брифинге замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Если говорить про летальные случаи, то нужно подчеркнуть, что в статистику летальных случаев от коронавирусной болезни попадают все случаи, в которых мы диагностировали коронавирусную болезнь. Это не значит, что во всех 17 случаях коронавирусная болезнь привела к смерти. Проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть наступает по другим причинам", – сказал Ляшко и добавил, что в ближайшее время на сайте Минздрава опубликуют подробные данные о всех летальных случаях.

Ляшко обратил внимание, что наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных сахарным диабетом. По его словам, люди пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями, которые ослабляют иммунную систему, находятся в группе риска.

"Именно в этой группе риска больше всего возникает осложнений, наиболее тяжело протекает болезнь и наибольшее количество летальных случаев", – добавил замминистра. В тренде В Украине почти 700 зараженных коронавирусом

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на 10:00 утра 1 апреля лабораторно подтверждены 669 случаев COVID-19, 17 с летальным исходом. При этом 10 человек вылечились. В лидерах по инфицированию населения пока Киев, за ним идет Черновицкая область. Подробней смотрите карту заболевших по регионам.

В Минздраве отмечают, что сейчас около 15% всех больных COVID-19 в Украине – люди в возрасте от 11 до 30 лет. Это свидетельствует о том, что часть молодежи не прислушивается к рекомендациям медиков относительно мер против инфицирования. Ранее в Минздраве отмечали, что меньше всего болеет, как ни странно, главная группа риска – пенсионеры от 71 до 90 лет.

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