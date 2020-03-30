Виолетта Логунова стала ведущей информационной программы "Украина сегодня" на телеканале "Украина 24"

Новая ведущая покажет картину дня так, как умеет только она - беспристрастно, взвешенно и всегда правдиво

Сегодня, 30 марта в 20:00, телеканал "Украина 24" покажет обновленный формат проекта "Украина сегодня". Виолетта Логунова стала главным лицом информационной программы. Ежедневно с понедельника по пятницу ведущая будет делиться со зрителями объективной и достоверной информацией и скажет "нет" фейкам и лжи.

"Украина сегодня" – информационная программа, которая вписывает страну в международный контекст и оценивает влияние происходящего за рубежом на нас. Ведущая Виолетта Логунова вместе с командой журналистов будет анализировать важнейшие события повседневной жизни украинцев.

"Я рада стать частью амбициозной и профессиональной команды "Украина 24". Работа над новым проектом для меня – это не только вызов, а, в первую очередь, ответственность и возможность делать объективный, интересный и успешный продукт. Моя цель – развивать критическое мышление зрителей на происходящее в мире, рассказать о сути события, его причинах и последствиях. Мы начинаем в непростое для страны время, но абсолютно готовы к любым информационным вызовам. Наш зритель может быть уверен: даже если он включил телевизор впервые за день, он будет в курсе всех событий, которые произошли или происходят", – поделилась Виолетта Логунова.

Карьера Виолетты Логуновой началась с кино, в котором она активно снималась с 2005 года. Начиная с 2007 года Виолетта решила изменить деятельность и стала ведущей на украинском телевидении. За ее плечами более двенадцати лет профессионального стажа. За ее успехами наблюдают миллионы телезрителей. В программе "Украина сегодня" Виолетта Логунова покажет картину дня так, как умеет только она – беспристрастно, взвешенно и всегда правдиво.

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""Украина 24" – канал разнообразных мнений, на котором представлены все точки зрения и дискуссия ради поиска правды ведется со всех позиций. Но, прежде всего, мы общенациональный информационный канал. Поэтому, доверяя Виолетте Логуновой ведение главного ежедневного выпуска новостей "Сегодня" на "Украине 24", мы рассчитываем на объективность, достоверность, самоочевидность и всесторонний подход к освещению основных новостей дня. "Украина сегодня" – это главный выпуск новостей канала, не ток-шоу и не журналистика мнений. Уверен, что зрители всей страны полюбят и будут доверять новостям с Виолеттой Логуновой уже сразу после премьеры", – рассказал глава "Новостной Группы Украина" Дмитрий Белянский.

Чтобы быть в курсе всех событий, смотрите информационный проект "Украина сегодня" с понедельника по пятницу в 20:00 на телеканале "Украина 24" .

Напомним, с 12 марта в Украине объявлен карантин из-за распространения коронавируса. Информационный телеканал "Украина 24" призывает оставаться дома , ведь так вы сохраните свою жизнь. Телеведущие вместе с командой информационного вещания рассказали, как работают новости во время карантина и почему в условиях мировой изоляции работа новостной службы является чрезвычайно важной.

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