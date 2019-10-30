Вирус атакует в школьных столовых: что известно о вспышке гепатита А в Украине

В Чернигове, под Харьковом и в Одесской области заразились десятки взрослых и детей

Фото: "Сегодня"

Не успели украинцы прийти в себя после того,как стало известно о вспышке дифтерии, как на Украину свалилась новая напасть. 25 октября стало известно, что полиция открыла дело в связи со вспышкой гепатита в Чернигове.13 случаев заболевания зафиксировали в средней школе №7.

У 12 детей и посудомойки обнаружили гепатит типа А. По информации заместителя главного врача областной детской больницы Людмилы Кривец, учеников госпитализированы в инфекционное отделение медицинского учреждения.

Как сообщил начальник отдела главного управления Госпотребслужбы в области Павел Моргацкий, в школе провели санитарно-эпидемиологическое обследование. На лабораторное исследование отобраны образцы пищи из столовой и буфета школы, а также вода из водопровода.

Полиция проводит досудебное расследование в рамках производства, открытого по статье о нарушении санитарных правил и норм (часть 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины). Такое правонарушение наказывается штрафами, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Но несмотря на все принятые меры, в понедельник, 28 октября, стало известно, что в седьмой школе заболели уже 15 учеников. На следующий день в Черниговской областной детской больнице сообщали, что госпитализированы еще четверо учеников 5-го, 6-го и 8-го классов. Таким образом, уже 20 детей заразились гепатитом.Состояние детей – средней тяжести. У большинства из них лабораторно подтвержден диагноз "вирусный гепатит А".

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Как выяснилось источником инфекции была работница пищеблока учебного заведения. Она госпитализирована еще 18 октября и находится на лечении в Черниговской центральной районной больнице, сообщали начальник Управления здравоохранения городского совета Владислав Кухар.

За два дня до этого, по словам директора КП "Школьное" Антонины Радченко, эта сотрудница прошла медицинский осмотр, который не показал болезней или их возбудителей. Из-за этого факта всем работникам пищеблока школы №7 пришлось повторно сдавать анализы – теперь в частной клинике.

К сожалению, Черниговом дело не ограничилось. 28 октября Вспышка гепатита А уложила в больницу девять человек под Харьковом.Каксообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава, опасным заболеванием заразились жители Константиновки Краснокутского района.

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При опросе заболевших было установлено, что семь из них – родственники и контактировали в домашних условиях. В то же время источник инфекции и возможные факторы передачи установить не удалось. Между тем, специалисты отметили, что из-за сезонности заболевания, а также путей его передачи – пищевой и бытовой – существует риск вспышки гепатита А во всем населенном пункте.

А в среду, 30 октября, стало известно, что опасный вирус атаковал учащихся одной из школ Одесской области.Как сообщили в Одесском областном лабораторном центре Минздрава Украины, зарегистрирована групповая заболеваемость вирусным гепатитом "А" среди учеников школы села Васильевка Беляевского района. Заболели 4 детей, у двоих диагноз уже подтвержден клинико-биохимически.

Гепатит A (также называемый Болезнью Боткина) – острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом. Передается через пищу и воду. Инкубационный период составляет от двух до шести недель, в среднем – 28 дней.

Ранние симптомы – ощущение слабости и недомогания, потери аппетита, тошнота и рвота, боли в мышцах. Зачастую могут быть приняты за симптомы другой болезни.

Гепатит A не имеет хронической стадии развития и не вызывает постоянных повреждений печени. После инфицирования иммунная система образует антитела против вируса гепатита A, которые обеспечивают дальнейший иммунитет. Заболевание можно предотвратить своевременной вакцинацией. Вакцина против вируса гепатита A эффективно сдерживает вспышки заболевания по всему миру.

Как сообщали новости "Сегодня", В Украине растет количество заболевших дифтерией. Зарегистрировано уже 20 случаев заболевания, из них 18 – в течение октября: пять случаев подтверждены лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях. В Ужгород уже привезли сыворотки от дифтерии.

Позже нардепы обратились к президенту Владимиру Зеленскому созвать СНБО из-за дифтерии. Соответствующее обращение к президенту направит фракция "Голос". В политической силе напомнили, что эпидемия 90-х годов привела к заболеванию 20 тыс. украинцев.

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