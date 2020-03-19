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Вирус паники сильнее коронавируса: в Минздраве обратились к украинцам с просьбой

19 марта, 09:41

Денис Беспалов

Власть предприняла все необходимые превентивные меры и разработала алгоритмы, медицинские работники знают, как действовать, заявил Ляшко

Министерство здравоохранения Украины призывает украинцев проверять информацию о распространении коронавирусаи пользоваться только надежными источниками.

Так заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что в СМИ появляется много недостоверной информации и манипуляций о распространении коронавируса. Он призвал проверять всю информацию и не поддаваться панике.

"К каждому сообщению или перепосту относитесь очень ответственно и критически. Вирус паники значительно серьезнее, чем коронавирус", - сказал Виктор Ляшко.

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Он отметил, что власть предприняла все необходимые превентивные меры и разработала алгоритмы, медицинские работники знают, как действовать: "Доверяйте им!".

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Главный санитарный врач обратился к украинцам

Ранее врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что медики жалуются на некачественные защитные костюмы, что грозит заражением самим врачам.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, среди зараженных есть народный депутат. Два человека умерли.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Минздрав коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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