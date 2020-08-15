Вирусологи прогнозируют "трудную" осень и карантин могут продлить до зимы

В Минздраве не исключают, что карантин продлят еще на продолжительное время

Эпидемия коронавируса в Украинене отступает. Уже почти две недели подряд количество зараженных держится на уровне 1400-1500 человек в сутки, а по состоянию на пятницу, 14 августа, был новый рекорд – 1732 человека. По словам экспертов, масочный режим в нашей стране продлят. Ведь с приходом осени придет и сезонный грипп. И в паре с коронавирусом будет нанесен очень серьезный удар по коллективному здоровью.Поэтому, как удалось узнать "Сегодня", власти планируют меры по продлению карантина на осень. Как рассказали нам источники в Минздраве, после 31 августа карантин с высокой долей вероятности будет продлен из-за того, что ситуация в стране продолжает оставаться сложной.

"На сайте Минздрава опубликована таблица, в которой будут обозначены области, входящие в "красную" и "оранжевую" зоны. Ограничения будут местного характера. Масочный режим и социальная дистанция будут касаться всех регионов, а более жесткие меры – на региональном уровне, вплоть до конкретных районов. Ближе к 31 августа появится новая дата, до которой будет продлен карантин в стране", – рассказали нам в Минздраве.

Реклама

По предположениям эксперта Минздрава, национальный карантин может не ограничиться сентябрем.

"Что касается школ – если учебное заведение находится в "красной" зоне, то оно будет работать дистанционно, если в "оранжевой", то будет работать также с ограничениями. Например, может быть ограничено количество детей в классе", – предполагают в Минздраве.

В свою очередь авторитетный вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского НАМН Алла Мироненко считает, что масочный режим в Украине имеет все шансы продлиться до весны 2021 года.

"Осень будет нелегкой, – говорит Алла Петровна. – Но изоляция вечно не может продолжаться. При этом важно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, не ходить в подпольные ночные клубы. О последнем, конечно, я утрирую. Другими словами, важно понимать, что рискует заразиться каждый. Если дети и молодежь могут перенести в более легкой форме, без осложнений, то пожилым людям надо быть предельно острожными". На вопрос о том, высока ли вероятность, что карантин будет продлен после 31 августа, Мироненко ответила так: "Что касается масочного режима, то осень, зима и весна всегда совпадают с сезонными эпидемиями гриппа. Думаю, было бы целесообразно продлить масочный режим до весны. Это хоть и надоело, но такой режим может защитить пожилых людей, не допустит всплеска заболеваемости. Кроме того, эпидемия гриппа и рост заболеваемости коронавирусом могут совпасть, нужно сделать прививки от гриппа. От него вакцины будут. Прививки сделать нужно, чтобы уменьшить заболеваемость, в противном случае медицина будет в тяжелом положении. Кстати, симптомы этих заболеваний могут совпадать – подъем температуры, респираторная симптоматика. Перед инфекционистами будет стоять вопрос о том, как госпитализировать человека – в отдельную ли палату. То есть если человек будет привит от гриппа, это будет хоть какой-то гарантией, что у пациента не грипп".

О возможной работе школ в условиях пандемии Алла Мироненко рассказала, что предлагается, например, чтобы школы работали в две смены.

Может быть, где-то и возможны такие варианты. Но для этого нужно иметь достаточное количество учителей. Учитель не может работать по 12 часов. Хотя при дистанционном обучении – другая система. У меня внук школьного возраста и мы были свидетелями того, что учитель отправлял ему задания в 3 часа ночи. Можно внедрить вариант, чтобы школьники передвигались в коридорах в масках, в помещениях были бактерицидные лампы и на переменах кварцевать, при входе в школы измерять температуру", – отметила вирусолог.

Реклама

Напомним, по состоянию на 12 августа в Украине 9 областей оказались не готовы к ослаблению карантина.

В некоторых облцентрах депутаты местного уровня выступили против того, что их города включили в "красную" зону.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама