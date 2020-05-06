Вирусолог объяснила, каким образом можно побороть коронавирус

У мира осталось два пути борьбы с COVID-19, ведь локализовать его не удалось, говорит Светлана Загородняя

Миру нужно время, чтобы найти лекарство и создать вакцину, которая могла бы победить новый "уханьский" коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) в глобальном масштабе.

Об этом заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д.Заболотного Светлана Загородняя рассказала в интервью сайту "Сегодня".

"Заболеваемость уже не локализуется как в случае SARS или MERS, поскольку данный коронавирус распространился по всему миру. Соответственно, нужно тестировать возможные препараты, которые будут действенными и не будут иметь побочных эффектов. Этим занимается много лабораторий. Если бы у нас были возможности, можно было бы тестировать многие препараты, которые производятся даже нашими производителями", – говорит вирусолог.

К сожалению, этой возможности нет, сетует Светлана Загородняя.

"Второй путь – это вакцина. Но создание вакцины занимает год, не меньше, потому что нужно провести очень много испытаний. Удастся ли преодолеть вирус полностью? Я думаю, произойдет постепенное ослабление его вирулентности и через время мы будем воспринимать его на уровне вируса гриппа", – считает завотделом репродукции вирусов.

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В то же время, эксперт не исключила повторной вспышки коронавируса:

"Исследования говорят, что вспышка может пойти повторно, потому что вирус относится к сезонным. Но уже на то время у нас будет получше алгоритм работы и диагностика больных. Я думаю, вторая волна будет проходить не так критично, как сейчас".

Напомним, ранее эксперт объяснила, мог ли коронавирус выйти из лаборатории .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Для нас этот вирус – неизвестный объект, никто не знает, как он поведет себя": интервью с вирусологом Светланой Загородней" .

Смотрите полное видео интервью с вирусологом Светланой Загородней:

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