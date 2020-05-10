Вирусолог объяснила, воспринимать ли коронавирус как серьезную угрозу

Есть масса вирусов, которые не изучены и способны мутировать, говорит Светлана Загородняя

Потепление и улучшение погоды снова привели к тому, что украинцы массово отказываются соблюдать режим карантина , введенный для сдерживания распространения коронавируса COVID-19. Однако недооценивать этот неисследованный вирус нельзя.

Об этом заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного Светлана Загородняя рассказала в интервью сайту "Сегодня".

"Я понимаю, людям трудно, потому что никогда таких ограничений не было. Хотя при эпидемических сезонах гриппа тоже стоит соблюдать незначительные ограничения, чтобы не было осложнений", – напомнила эксперт.

"О том, что это якобы надуманная проблема: мы же видим, какие тяжелые последствия во всем мире, и это не оттого, что придумано. Насколько велик процент его проблематичности? Проблема в том, что этот вирус не изучен – для нас это неизвестный объект, и никто не знает, как он поведет себя дальше. Мы анализируем только на основе того, что мы знаем о сезонных вирусах, что мы теоретически знаем о подобных вирусах. Но как поведет себя именно этот вирус, этот штамм с такой высокой способностью к мутации, мы не знаем, поэтому и вводятся такие ограничительные меры", – говорит вирусолог.

Светлана Загородняя напомнила, что этот вирус не единственный.

"Это была первая возможность пройти подобное, потому что еще есть масса вирусов, которые до сих пор не изучены и имеют такие же способности к мутациям. И что будет в следующий раз – неизвестно. А отработанный алгоритм и закрытие всех "дыр", которые мы видим, – это очень важный опыт", – подчеркнула заведующая отделом репродукции вирусов.

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Напомним, ранее эксперт рассказала, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Для нас этот вирус – неизвестный объект, никто не знает, как он поведет себя": интервью с вирусологом Светланой Загородней" .

Смотрите полное видео интервью с вирусологом Светланой Загородней:

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