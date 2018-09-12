Визит болгарских депутатов в Крым: Украина напомнила об уголовной ответственности

Сегодня, 12:14

Украина осудила делегацию болгар, которые посетили неделю болгарской культуры, проходившую в оккупированном Крыму в этом месяце

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Украина осуждает болгарских депутатов Христо Маринова и Ваню Добреву, а также журналистов и общественных деятелей В. Вацева, В. Христову, В. Диреву, Х. Георгиева и Р. Петкова за визит в оккупированный Крым.

"Российская оккупационная власть цинично использует этнических болгар Крыма, их исторические связи с Родиной для своей гибридной кампании, направленной на легитимизацию оккупационного статуса полуострова", – говорится в заявлении посольства Украины в Болгарии.

В качестве доказательства диппредставительство напомнило о недели болгарской культуры, которая проходила в оккупированном Крыму с 7 по 11 сентября и которую незаконно посетила болгарская делегация.

В посольстве предупредили, что въезд и выезд иностранцев на и из временно оккупированнрй украинской территории допускаются только по специальному разрешению Государственной миграционной службы и через контрольные пункты, и что за нарушение порядка въезда административная и уголовная ответственность.

Напомним, что ранее один из болгарских депутатов поддержал российскую аннексию Крыма.

Кроме того, мы сообщали о реакции украинского посольства на визит в Крым швейцарской делегации.

Также этим летом оккупированный полуостров незаконно посетили депутаты из Чехии.
Россия, Болгария, Крым, депутаты

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"Сегодня"

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