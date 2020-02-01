Визит госсекретаря США и памятник первому украинскому космонавту: главные новости недели

Зарегистрироваться на самолет и поезд можно будет по водительским правам

/ Фото: president.gov.ua

Реклама

В новом году будем с цифровыми паспортами, в которых не указывается прописка, но без стримингового сервиса Netflix. Читайте ТОП-5 главных новостей Украины уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Зеленский обсудил с Помпео большие планы в Украине: подробности встречи

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, который ранее назвал Украину крупным партнером США, в четверг вечером 30 января прибыл в Киев. В пятницу Помпео провел ряд встреч, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Среди прочего, Помпео обсудил с Зеленским развитие инфраструктуры Донбасса, сообщает Офис главы государства.

Хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки, администрацию президента Трампа, вас лично и в целом народ США за постоянную поддержку Украины – наш суверенитет и территориальную целостность. Для нас это очень важно", – сказал президент.

Зеленский поблагодарил США за помощь в расследовании катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране. По его словам, Украина заинтересована в сотрудничестве с американцами во многих направлениях. Также Зеленский и Помпео обсудили ход реформ в Украине, торговые отношения и развитие инфраструктуры, в частности и на Донбассе.

"У нас большие планы по дорогам. Наш первый шаг – 25 000 километров дорог. Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру", – отметил глава государства.

В свою очередь госсекретарь США выразил поддержку сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом.

Зарегистрироваться на самолет и поезд можно будет по водительским правам

Кабмин запустил пилотный проект, позволяющий украинцам использовать электронное водительское удостоверение для регистрации на внутренние авиарейсы или поездки на поезде внутри страны.

Как отметил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук, такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

"Сегодня правительство начало экспериментальный проект – для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине на самолете или поезде можно будет использовать е-удостоверение водителя в мобильном приложении "Дія" вместо паспорта. "Забыл паспорт – не успел на самолет/поезд" – больше не проблема", – написал он.

В Украине появится памятник первому космонавту Каденюку

Первому украинскому космонавту Леониду Каденюку поставят памятник. Президент Владимир Зеленский считает, что Украина обязана чтить своих героев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Несмотря на многочисленные регалии, его характеризуют как очень скромного человека, очень порядочного и честного. Сигналом для пробуждения экипажа "Колумбии" он выбрал гимн Украины. Таким образом, "Ще не вмерла Україна" впервые прозвучала в космосе над всей планетой Земля. Он – наша легенда. И сегодня, 28 января, ему исполнилось бы 69 лет", – написал президент.

Зеленский отметил неприятный момент: почти через два года после смерти украинского космонавта до сих пор нет обустроенной могилы и памятника.

"На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос почтения памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно. Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством. Мы очень часто начинаем ценить своих героев только после того, как они уходят от нас. А иногда не ценим даже тогда, когда их с нами уже нет. Такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда", – подчеркнул президент.

Напомним, что в 1997-м Каденюк совершил полет в космос на американском шаттле "Колумбия" (STS-87). В космосе он находился 15 суток и 16 часов. Он стал первым и единственным гражданином независимой Украины, побывавшем в космосе. Как сообщали новости "Сегодня", украинец умер 28 января 2018 года, позже назвали причину его внезапной смерти.

Украинцев ждут изменения в паспортах

Вот уже несколько лет, как в Украине проводится масштабная цифровизация. На этот год также запланировано немало новшеств, и среди них — цифровизация паспортов. Так, добавить свой паспорт и идентификационный номер, а также водительские права и техпаспорт можно будет в приложение "Дія".

Но это далеко не все изменения: так, в Украине планируют выдавать ID-карты без информации о прописке, детях и семейном положении. В правительстве анонсировали, что всю эту информацию вообще уберут с ID-карт; ее не будет даже на чипе, так как она может быстро меняться.

В то же время, хотят запустить специальный электронный сервис, чтобы и центральные органы исполнительной власти, и правоохранители, и местные власти видели информацию о месте регистрации человека.

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк отмечал, что для внедрения таких новшеств необходимо принять закон, который изменит систему регистрации.

"Все органы, которым нужна (информация), должны иметь право ее видеть. В том числе банки, нотариусы и т.д. То есть лицо пришло, приложило к устройству свою ID-карту и тем самым подтвердило системе, что дает разрешение на просмотр определенной информации, например, места жительства", — отметил Соколюк.

Помимо этого, в Украине уже не первый год ходят разговоры о том, чтобы вообще избавиться от института регистрации. Еще в 2001 г. в стране избавились от системы прописки и заменили ее регистрацией места жительства. Однако смена названия не изменила сути, и сейчас украинцы по-прежнему сталкиваются со множеством трудностей, если не живут по месту регистрации.

Но пока что в правительстве планируют запустить услугу еПрописка, которая позволит родителям зарегистрировать место проживания своих детей до 14 лет в электронной форме. Достаточно будет просто подать заявление с использованием электронной цифровой подписи. Но необходимо, чтобы в реестре уже было зарегистрировано место жительства хотя бы одного из родителей.

Подробнее о том, какие еще документы можно будет оформить онлайн, читайте в нашем материале "Паспорта без прописок и онлайн-услуги для новорожденных: какие новшества в документах ожидают украинцев".

В Украине могут заблокировать Netflix

Государство будет готово заблокировать иностранные СМИ с платным доступом (такие, как Netflix), если они откажутся выполнять нормы обязательной регистрации, которую предусматривает законопроект "О медиа", и другие требования относительно налогообложения, предусмотренные украинским законодательством. Такое убеждение высказал заместитель председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев во время общественного обсуждения законопроекта.

"Мы готовы идти даже в европейские суды. Но стоять на защите собственных индустрий", - сказал он, назвав этот вопрос политическим.

Также в парламенте, по словам Потураева, зарегистрирован законопроект, который предполагает специальное налогообложение для таких сервисов как Netflix.

Напомним, ранее появление законопроекта о "налоге на YouTube" анонсировали в Комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Соответственно, шансы на попадание этого документа на голосование в сессионном зале довольно высокие.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама