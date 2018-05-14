Визит Волкера в Украину: политолог дал оптимистичный прогноз

Визит спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера в Украину может дать видимый результат на переговорах по Донбассу.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог Александр Палий.

"Это, конечно, происходит не сразу, потому что переговоры – это длительное мероприятие. Считать, что за один визит все может решиться, было бы наивно, тем более, что он уже раз пять был в Украине. Но все это способствует позиции американцев. Она принципиальная, ведь как только русские увидели слабинку по американской позиции сразу после избрания Трампа, у нас случилась Авдеевка. Т.е., они думали, что американцы уже будут закрывать на это глаза, и, мол, давайте обстреливать сколько можем. А сейчас ситуация изменилась: Волкеру, наоборот, усилят полномочия. Т.е., в США признали, во-первых, что линия Волкера правильна, а во-вторых – что он компетентен", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, администрация Белого дома дает карт-бланш на продолжение политики США по Донбассу, которая уже была сформирована.

"Когда Волкер приедет на Донбасс, он собственными глазами все увидит. Это, как правило, действует на международных визитеров очень позитивно. Многие европейцы приезжали, у них было одно мнение, а когда уезжали, после визита (на Донбасс – Ред.) оно уже было более проукраинским. Посмотрим по финальному результату, но пока ситуация с американской поддержкой гораздо лучше, чем она была полтора года назад", – считает Палий.

"Запад понимал, что Путин до выборов не мог сам себе позволить какие-то резкие движения в сторону деэскалации. Сейчас, может быть, он позволит себе это. Хотя в действительности выборы там были полной фикцией", – заметил политолог.

По его мнению, недавнее затишье на Донбассе было связано с тем, что США дали разрешение на поставки летального вооружения Украине.

"Они (россияне. – Ред.) просто боялись: пройдут ли эти поставки, в каком объеме (переживали, чтобы объемы этих поставок не были более серьезными). Из-за этого 3 месяца было определенное затишье", – напомнил эксперт.

"Волкер едет посмотреть ситуацию, сформулировать и посоветовать американской администрации, что еще можно сделать, чтобы Путин немножко пошел на попятную. А поскольку ему фактически расширили полномочия, думаю, он будет способен принимать серьезные решения", – резюмировал Палий.

Напомним, Волкеру расширили полномочия по Украине и теперь у американского дипломата будет больше возможностей для урегулирования кризиса.

Также напомним, в Кремле объяснили, отразится ли на Украине увольнение Суркова, помощника президента РФ, которого называют куратором оккупированного Донбасса.